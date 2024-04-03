Alton受不知名人士滋擾 AK爭取Me time 呂爵安摸Stanley胸口 (16:57)

男團MIRROR近日完成電影《12怪盜》幾百場謝票活動後，今晨（3日）飛美加展開巡迴演唱會。

王智德（Alton）在社交平台限時動態寫上：「以後邊個ig story密友我即block，今日開始 Please stop harassing me!」Alton解釋社交網留言一事，承認因心情受到影響，原因是受不知名人士滋擾，他避談內容是否haters所為，他說：「社交網個系統（密友）功能就係咁，好難避免唔去睇一啲留言或唔好嘅嘢，試問『有頭髮邊個想做癩痢』呢？我出post後，因為忙於執行李，冇留意有沒有人再留言。」

江𤒹生（AK）透露新戲剛好趕得及做美加巡唱前煞科，可以安心出發。他指完成新戲後，即投入演唱會綵排和練舞，工作至通宵沒有休息，只好上機補眠，他說：「今次美加騷，由於驚離開香港太耐，於是拍完戲出發比較放心。去到當地未必有時間拍其他嘢，最想爭取me time。知道Ian（陳卓賢）此行為錄新歌準備，我都唔敢騷擾佢。」柳應廷自認是「MIRROR舞王」，他透露有為新歌《Day Zero》落力排舞，有信心跳得好有型。

呂爵安（Edan）剛推出新歌《油麻地莎士比亞》，被何啟華（Dee）亂改歌詞，作另類搞笑宣傳，Edan嫌何啟華唱「底褲」覺得不雅。問他本人最喜歡改哪句，他一邊清唱，一邊撫摸邱士縉（Stanley）胸口，並說：「多麼想，當你的老泥，天天都被你捽。」Stanley亦補充：「花姐（黃慧君）都有改，她唱『多麼想，當你的魚旦，天天都被你拮。』」

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（即時娛樂）