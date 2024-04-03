鄭伊健澳門演唱會 漏口風陳光榮開作品展 黃淑蔓靚聲被讚 (17:43)

「凍齡男神」鄭伊健日前帶小師妹「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）到澳門，舉行「Together 鄭伊健與你在一起音樂會」，全場爆滿，觀眾熱情衝到台前，伊健又唱又跳又握手，還向觀眾拋紀念品，氣氛High爆！

音樂會由兩位結他手演奏打頭陣，伊健升上台唱《Beautiful Day》揭開序幕，他與舞蹈員勁歌熱舞《極速》和《全城效應》，全場觀眾站起來跳舞，氣氛熾熱。伊健向觀眾揮手打招呼，說：「好耐無見，我見到你哋呀！」然後他介紹音樂監製陳光榮，說：「今日唔只係『鄭伊健Together音樂會』，仲係一個音樂調查會，你哋知唔知我呢個朋友係邊個？佢就係陳光榮。（台下歡呼）我幾乎所有歌都係佢寫，佢除咗寫歌畀鄭伊健，仲係一位作曲家。我嘅歌、好多歌手嘅歌，仲有電影音樂，例如《古惑仔》、《風雲》，我以外嘅電影例如《無間道》啦！」全場尖叫。他問觀眾：「香港電影好睇，香港嘅電影音樂都好好，若然陳光榮開電影音樂會你哋會唔會睇？」台下大叫「會」，伊健問點解？觀眾大叫「有你」，伊健笑說：「可能仲有梁朝偉和劉德華呢！」陳光榮拍拍心口感謝觀眾支持。

伊健邀請陳光榮、小師妹Feanna、歌手朱雋言與樂手們到台前一同演唱《For U & Me》和《心照》，觀眾反應熱烈，衝到台邊握手。繼香港紅館和美國站演出之後，今次是Feanna第3次擔任伊健演唱會的表演嘉賓，深得大師兄寵愛，獲驚喜安排在演唱會上獻唱其新歌《I am All Alone》，她清唱其中一段作為與伊健合唱《蟲兒飛》序曲，靚聲震攝觀眾，掌聲如雷。

接著，伊健換了新造型演唱《發現》、《同一秒》和《吻感》等情歌，觀眾揮動手燈，全場一片星海，非常浪漫。然後氣氛一轉，舞蹈員帶著紀念品出場，伊健一邊唱《Together》一邊向台下觀眾拋出紀念品，全場High爆。

演唱會尾聲Encore時，伊健笑問觀眾：「你哋想聽歌定握手架？」台下起哄。他演唱《友情歲月》、《甘心替代你》、《只會因你唱》和《我的歌》等經典金曲後，笑說：「你哋都係鍾意握手多啲喎！」最後他唱《自動勝利Let's Fight》來回舞台左右兩邊跑，滿場飛與觀眾握手，演唱會在熱鬧氣氛下圓滿結束。

演唱會後台，Feanna接受訪問，說：「好開心再次跟伊健哥哥到澳門演唱會做嘉賓，今次係我出咗新歌之後第一次參與演唱會，伊健哥哥好好，喺我完全唔知情之下，綵排嗰陣安排我加入新歌，幫我諗埋出場環節，希望觀眾聽到我現場唱《I am All Alone》時會開心。」

跟伊健巡唱表演，Feanna最難忘美國站，她說：「因為我第一次去美國，當然都係第一次喺美國表演，當時逗留咗兩個星期，除咗演唱會之外，大家都有帶我出去玩，竟然可以將工作建立喺玩樂上，係一件好幸福嘅事。我好想去更多地方，可以唱歌畀唔同地方嘅人聽。我成日問伊健哥哥下一站去邊度唱？佢唔肯講，話到時會通知我！」

Feanna為新歌發揮創意，她說：「多謝大家鍾意《I am All Alone》呢首歌，為咗回饋大家嘅支持，我同好朋友喺Donut Demo研發咗一款新口味和新造型嘅Donut，名命『I am not a 窿』，期間限定。有我好鍾意嘅元素，包括貓仔和士多啤梨味，希望大家買呢款Donut，一邊食一邊聽我嘅新歌。」

問她是否地獄廚神？她笑說：「我到目前整過嘅食物都唔難食，亦未出現恐怖料理，我又唔算成日整嘢食，因為我好懶。之前在英國讀書一個人嘅時候會煮中菜，因為好掛住香港食物，𠵱家返嚟有媽咪煮，我好少下廚。我會考慮做一日店長，仲可能會整Donut畀大家食，希望大家個肚仔無事啦！」

（即時娛樂）