逆天奇案2｜張頴康「眼神殺」勁嚇人 麥玲玲親身上陣拍槍戰場口 (18:21)

無綫劇《逆天奇案2》昨晚（2日）一集，首個單元「殺手的終極任務」終於落幕，原來霍太（麥玲玲飾）因為炒燶股票要填氹500億，故利用殺手執行暗殺任務﹐來討好哈多爾富商巴金，希望藉此機會翻生。當霍太帶同2名殺手與巴金見面時，才發現2名殺手終極目標竟是巴金，2人一見巴金便手刃對方，現場隨即爆發槍戰！

阿森（陳展鵬飾）、阿力（黃智賢Ben飾）與口水言（容天佑飾）趕到現場，3人與殺手再次上演連場埋身肉搏，口水言險被殺手以鐵棍打死，幸好莊家新（董敬文飾）帶領支援趕到現場將殺手擊斃，口水言逃過一劫，最終霍太因非法操縱股市和串謀謀殺被捕。在這個單元，玲玲姐演出非常搶焦，除了以流利英語講對白外，還親身上陣演出槍戰場口，拿手槍動作更是英姿颯颯，與平時形象大相逕庭。

現年56歲的Ben打戲連場，他受訪時笑言：「平時做開運動，但打戲時要即時度即時做，都幾有挑戰性，感覺有少少吃力，因為有時要好短時間做啲動作 ，都有NG，始終打咗成日有啲攰，但都要盡量展現到角色嘅英勇。」Ben透露追車打戲拍了1天，他感謝武指幫助；容天佑亦指該場戲好辛，更爆出靚仔僱傭兵莫浩峰（Sebastian）中暑，34歲的Sebastian受網民關注，他曾演出多個電影、劇集和廣告，包括電影《拆彈專家》系列、劇集《飛虎》系列等，Sebastian除了高大有型又打得外，還擁有商科碩士學位。

一波未平一波又起，警方在暗網發現多條高度加密訊息，全由上一輯的魏子樂（張頴康飾）在失憶前發出，並牽涉數以十億計的加密貨幣！心理服務課的阿Wing（林夏薇飾）前往精神病院與魏子樂見面調查案件，由於子樂變得瘋癲，惟一見到仇人阿Wing時，突然「迴光返照」目露兇光，但隔了幾秒後又回復瘋癲狀態，行徑可疑。

張頴康演出搶鏡，將魏子樂瘋癲狀態演繹到位，除了連環「眼神殺」非常嚇人，連串的扭曲肢體動作亦相當吸睛，頴康為角色下了不少心機，更親自設計小動作加強感染力，包括不停眨眼、眼神飄忽、面部抽搐及發出恥笑聲等。他表示今次演出甚有難度：「魏子樂係一個高智能罪犯，玩電腦、計數都好叻，點解眼睛成日喺度轉，其實係因為佢不停盤算緊一啲嘢，就算佢精神失常都係不停咁盤算，仲有不停發出恥笑緊嘅笑聲。」

（即時娛樂）