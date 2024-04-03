玲玲友情報｜鄧梓峰銘記黃霑授主持技巧 麥玲玲望實十郎 被揭有段情？ (20:20)

堪輿學家麥玲玲帶領吳兆麟（Alan）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，今晚（3日）一集主題為「好男人唔係咁易做」，嘉賓為金牌司儀鄧梓峰。

人稱「十郎」的鄧梓峰周身刀張張利，十郎跟玲玲師傅是熒幕情侶，2人曾合作演出葉念琛導演的無綫劇集《美麗戰場》，飾演夫妻。玲玲師傅甫開始反問十郎，為何葉念琛會選他們演夫妻，十郎想也不想說︰「我覺得係天注定，咁樣諗唔使challenge，我都好信佢選角。」玲玲師傅談到2人相識，是緣於曾華倩主持的節目︰「鄧梓峰係嘉賓，事後華倩話我『暗戀』佢，成日眼甘甘望住佢，因為十郎講嘢慢，我要望實知佢幾時停，跟住接力講。」

十郎從事主持經驗豐富，由多年前的《城市追擊》，到目前播映的《關注關注組》，他都有份參與。他主動提到與已故鬼才黃霑叔的合作，確實獲益良多︰「嗰時我問霑叔寫歌詞點解可以寫到咁精警，佢話如果用10個字寫到嘅意思，就唔好用11個字去寫，多一個字都係多餘。」

十郎受訪時提到霑叔兩宗往事，令他印象深刻︰「有次同佢做籌款騷，有一項表演係要一班藝員，靠激發潛意識行一條火碳路，霑叔猛話冇可能，要親自試，佢個份好學同好奇心，好值得學習。」

另一件是霑叔在錄影《城市追擊》時讀錯字，將「星光熠熠（音揖）」讀成「接接」，原本可選擇刪走片段，但他堅持播出時跟觀眾道歉更正，非常瀟灑。十郎說︰「同霑叔閒談涉獵嘅內容豐富，佢係個有趣味嘅人，從哲學、宗教甚至愛情觀都可以傾。」

行仔跟十郎合作主持節目《關注關注組》，他受訪時讚對方主持功力深厚，並直言︰「有十郎喺隔籬，就唔驚講錯嘢，因為佢會兜到、轉數又快，氣定神閒講所有嘢，感覺好安心。」

（即時娛樂）