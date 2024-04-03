張兆輝與33歲藍盈瑩談情甜到漏 拍旅遊美食短片逾5000萬點擊 (20:11)

張兆輝繼早前拍驚慄電影《空心人》，與32歲的王敏奕演夫婦後，近日在內地劇集《夜色正濃》中，與33歲的內地女演員藍盈瑩合作，2人年齡相差28年，但拍攝感情戲沒半點違和感，張兆輝大讚藍盈瑩氣質佳演技好，兩人的感情戲甜到漏。

《夜》於3月29日在佛山煞科，該劇由佟大為、江疏影、藍盈瑩及張兆輝等主演。張兆輝坦言很開心接到這個劇，因為劇集導演李駿與他甚有淵源，2014年2人合作的電視劇《北上廣不相信眼淚》，翌年播出後，不但口碑及收視雙贏，張兆輝憑劇集在內地人氣急升，今次再度合作，默契十足。

談到伙拍年輕女演員，張兆輝表示新鮮感十足︰「王敏奕與藍盈瑩同樣是新一代公認演技好之人，拍攝時同樣充滿火花，一套是無奈結局，一套是浪漫結局，尤其藍盈瑩氣質好，能成功演繹出酒場職業女性氣場，加上很多年輕女子喜歡成熟大叔，這種配搭也有一定觀眾支持。」

該劇由冬天拍到春天，張兆輝在內地逗留了3個月，因為太太喜歡嘗試各地不同美食，拍攝期間他亦趁工餘時間，陪太太遊玩及覓食。不少美食也是張兆輝初次品嘗，他化身旅遊達人，拍短片介紹地道美食及風景，獲網民讚好及留言，6條旅遊美食短片已累積逾5000萬點擊，受歡迎程度更引起當地文旅局關注。

（即時娛樂）