姑媽突變神隱少女｜主持跟小動物零距離接觸 阮小儀調戲農莊負責人 (20:46)

阮小儀和May體驗採摘金棗；4位主持跟小動物零距離接觸。（大會提供）

ViuTV節目《姑媽突變神隱少女》，由阮小儀（小儀）、林慧美（May）、樊沛珈（Ah Gi）及許寶恆（Alice）擔任主持。內容講述年長姑媽組隊，帶領少女組展開夢幻打卡之旅，從台北一路走到台南，務求用網紅照重現經典電影或動畫場景。

今晚（3日）4位女主持去到宜蘭市冬山鄉的斑比山丘，和小鹿、水豚及迷你驢零距離接觸。Alice突然向小儀提議：「我哋去探Marco喇。」原來Alice口中的Marco是指水豚，她解釋Marco和水豚樣貌如同餅印一樣。

小儀聞言不認同並回應：「冇理由，水豚可愛過佢（Marco）咁多。」主持們邊撫摸小動物邊讚歎園區打理出息，不論是園內環境還是動物本身，都十分整潔。另一方面，Ah Gi認為水豚的毛髮如同掃枯葉的掃把，並呼籲觀眾支持領養代替購買掃把。

4位主持到訪位於員山鄉名叫「花果野食趣」的農莊，品嘗以園區食材製作的創意料理。小儀和May與農莊負責人體驗採摘金棗，小儀問該負責人，她們之中誰摘得較好，該負責人回應：「兩個都很捧。」小儀再問負責人：「我哋兩個做你老婆嘅話，邊個好呀？」小儀突如其來的調戲，讓負責人招架不住，對方尷尬回答：「我老婆在後面。」小儀再問：「你細細聲答呀！」怎料負責人竟回應：「大人全都要。」當堂讓在場工作人員笑翻。

（即時娛樂）