安雅泰萊采兒結婚2周年 公開咀嘴合巹交cake照 (20:19)

安雅泰萊采兒的婚禮簡單而隆重，《自殺特攻》女星卡拉迪樂芬妮（左）亦有出席。（網上圖片）

27歲安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）憑Netflix劇集《后翼棄兵》走紅，早前有份客串《沙丘瀚戰：第二章》，她主演的《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）將於下月在康城影展舉行世界首映。安雅今日更新社交網，自爆已結婚兩年，並公開一系列當時在婚禮上的照片及短片，除了她與丈夫Malcolm McRae咀嘴片段之外，一般人在婚禮合巹交杯，他倆則示範合巹交cake，十分搞笑。

安雅泰萊采兒2021年3月在《后翼棄兵》首映禮上邂逅音樂人Malcolm McRae，後者比安雅年長兩歲，但兩人很有緣，同樣於4月16日出生，未知是否因此瞬即打得火熱。安雅指兩年前的愚人節在新奧爾良跟Malcolm舉行了一個哥德式主題的婚禮，她穿著Dior婚紗出嫁。去年10月移師威尼斯再辦婚宴，當時《自殺特攻》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、《壯志凌雲：獨行俠》邁爾斯泰勒（​Miles Teller）、《創造安娜》茱莉亞嘉納（Julia Garner）及《熱血喪男》尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）均有現身。

安雅接受英國版《Vogue》雜誌訪問時表示，「我終於找到一個人能開心又靜靜地陪我看書，我們基本上同時是80歲和7歲，而且相處得很好」。

（即時娛樂）