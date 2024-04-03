7人的復活｜黃靜茵冇麻醉截肢 震撼觀眾眼球 為離婚致歉 (20:49)

韓星嚴基俊、黃靜茵、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙和趙在允合演的韓劇《7人的復活》，已登陸「黃Viu煲劇平台」。（大會提供）

由韓星嚴基俊、黃靜茵、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙和趙在允合演的Viu Original韓劇《7人的復活》，已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可免費追看。

承上季劇情，《7人的復活》講述閔道赫（李準飾）走出鬼門關奇迹甦醒，然而富商Matthew（嚴基俊飾）、實質是人稱K的冷血惡魔，已在琴羅熙（黃靜茵飾）的幫助下成功洗底，由殺人犯變身全民英雄！「邪惡共同體」為求自保，一一順從K的安排，梁進謀（尹鐘焄飾）不但和高明智（趙胤熙飾）假結婚，更擔任首爾市高官，逐步入侵政權。此時琴羅熙意外發現女兒死前的自白影片，頓悟自己是主要幫凶，她因此良心發現，決心向K及其黨羽復仇，為此她暗中幫助閔道赫，讓對方能夠重新回到人前。

由金順玉撰寫的《The Penthouse上流戰爭》系列堪稱「狗血劇教科書」，《7人的復活》亦有向前作致敬，如兩部劇集均有少女墮樓、假死復仇等情節，最震撼觀眾眼球的一幕，非黃靜茵截肢莫屬。劇中琴羅熙在策劃謀反的過程中意外傷腿，為不被K發現，她拒絕到大醫院求診，轉而在小診所接受無麻醉截肢手術，讓不少網民直呼瘋狂。

嚴基俊出席劇集發布會時，分享「惡人專業戶」心路歷程：「我很高興我在第一季扮演忠角，這是我幾年來第一個接到的好人角色，不過在第2季裏，我就只是反派，這一季會死多少人呢？」黃靜茵對離婚一事感抱歉：「我們投入了大約2年準備和拍攝，但由於我個人問題，為工作人員和演員帶來傷害，我感到很抱歉。」

她也提到兩個孩子為她帶來演戲靈感：「生孩子前後的感覺完全不同，我很感謝我的兩個兒子，他們讓我以不同的方式看待世界，我需要一段時間，才能理解殘忍拋棄女兒的羅熙。」

談到《7人的復活》與《7人的逃脫》的區別時，黃靜茵笑言今集學會保護觀眾的耳朵：「我尖叫了1年8個月，一開始我的聲音很難聽，但是後來我的腹式呼吸有所改善，我想大家可以更舒服地收看第二季。」

（即時娛樂）