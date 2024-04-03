陳慧敏闊別7年再開個唱 邀The Hertz任音樂總監 (21:50)

今天（3日）生日的陳慧敏，在踏入生日零時零分，於社交平台宣布在5月17及18日，假香港藝術中心壽臣劇院，舉行兩場音樂會，4月10日優先訂票，慧敏哥說：「生日想送一份禮物畀自己，不經不覺原來已有7年冇開個人騷，好想喺今年完成呢個心願。」音樂會上，慧敏哥興奮表示找來The Hertz任音樂總監，頓時令她感覺不再孤單。

今次音樂會名為《「趁我們還有____」陳慧敏個人音樂會2024》，慧敏哥解釋，音樂會名用上下間線，是希望透過音樂會與大家尋找各人心中的答案，她說：「疫情呢幾年返香港，成日聽到身邊人講失去，大家講嘅失去，係因為疫情？係因為經過咗好多生離死別？戰爭？定係因為好多嘢唔同咗？心情未平復？我喺到諗，會唔會嘗試換個角度諗，大家談論失去同時，其實我哋仲有啲咩？所以有今次音樂會主題，亦係一條填充題，同大家一齊面對搵內心答案。」

慧敏哥期望透過今次音樂總監，能令闊別7年樂迷充滿新鮮感，事有湊巧，慧敏哥在一個騷上接觸The Hertz，當刻就鎖定找他們合作，說：「今次The Hertz會成隊Band，一齊做我嘅Music director，佢哋本身就係團隊，我咁多年來都係solo歌手，係佢哋身上更加感受到團體力量。今次音樂會我哋會有好大合作，擦出唔同火花，特別音樂上面點樣去rearrange過我嘅音樂，一齊行一齊搵呢個騷最終面貌，行嘅過程係最令我期待，邀請大家嚟同我一齊同行﹑一齊搵到自己內心答案。」

（即時娛樂）