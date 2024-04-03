查無此人｜余凱祺曾重50kg 黎紀君食細個胃保持體形 (22:08)

講述盜竊身分之奇情高智犯罪新片《查無此人》，由25歲香港新演員余凱祺飾演的瑜伽老師擔起故事主軸，片中她與瑜伽班學生黎紀君發展BFF關係，但一次重大意外令Kaylee人生逆轉，獨自蝸居劏房，反而陷入致命騙局。

余凱祺與黎紀君這對「密友」有多場對手戲，其中一場是兩人於瑜伽班初邂逅展開FF雙殺，拍攝當日兩位女演員穿着瑜伽裝，由於衣服比較緊身，為保持最佳體態，身形已很slim的黎紀君在中午放飯時揀了個豬扒飯盒，笑言只能食少少；身形略帶肌肉的余凱祺則選擇雞飯，但她苦笑說「好慘」，因為她只能食雞不食飯，雞亦要過水後才可以進食。

當日兩人交流喼弗心得，余凱祺讚黎紀君好弗，令她很羨慕；黎紀君指拍戲時見余凱祺做瑜伽就知對方有練開，因動作正宗，反而自己會企不穩：「我知余凱祺好努力喼弗，要做多帶氧運動，我自己食細咗了個胃，曾經因為拍一套劇要做病人，所以練細咗個胃覺得好work。」余凱祺聞後笑說：「我係咪應該接一個有病嘅角色？可以快啲瘦！我嘅問題就係超大食，就算好勤力做運動，都成日掛住食好多嘢…」黎紀君覺得余凱祺已經好弗，建議對方放鬆點，少食多餐。

余凱祺入行前曾是個體重超過50kg的小肥妹，當時2016年中六畢業後，在餐廳做兼職，一向食得但身形偏瘦的她從沒想過自己會變肥，自任職餐廳後她晚晚和同事消夜，有時又跟朋友聚會吃飯，由早到晚都不停食，結果在個多月內，由44kg暴肥到超過50kg，體重直線上升，她意識到必需減肥。余凱祺說：「後來正常飲食，有段時間仲刻意減肥，每日1400卡路里，不停做運動，每朝同每晚都跑步，不敢食得多，只食蛋白質先瘦，但一完了又反彈，心理狀態不太開心，有少少暴食，現在都調理自己心態，真係明白點解減肥係終身課題。」

（即時娛樂）