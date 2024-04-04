逆天奇案2｜炎明熹驚喜客串現身 曬纖腰長腿跳唱 (14:03)

陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼等主演的新劇《逆天奇案2》昨晚播出第3集，炎明熹（Gigi）驚喜現身。劇情講述演回自己的Gigi為歌曲拍攝音樂特輯，警方收到線報指有黑幫會到現場搞事，O記的森Sir（陳展鵬飾）和Nic Sir（黃智賢飾）奉命到現場保護。拍攝期間，Gigi的保母車失控衝向人群，場面混亂，森Sir開車截停保母車才沒造成更大傷害。事件背後原來涉及黑客，意圖癱瘓香港交通。O記調查後發現黑客藏身位置，可惜黑客預先發現O記將至，早一步逃去，森Sir最終出盡九牛二虎之力成功逮捕對方。陳展鵬在追捕戲中大顯身手，飛身跳上行駛中的汽車上，僅用兩手抓緊車頂架，並隨着汽車揈來揈去，展現出臂力和腰力。

Gigi在劇中以一身騷腰露腿青春打扮上陣，跳唱《Little Magic》。據知拍攝當日，Gigi拍攝逃走鏡頭時堅持要加上邊走邊回望的動作，以確認粉絲安危，因為她覺得如果現實中發生同樣情况，不會希望拋棄受傷的粉絲而去。官方公開花絮片段，Gigi拍攝逃走戲時因忍不住偷笑而NG，被幕後工作人員問為何愈跑愈開心。拍攝當日天氣不穩，時出太陽時下大雨。Gigi說：「今日天氣變幻莫測，第一次拍劇會冇啦啦落雨，然後又會冇啦啦好大太陽，出完太陽又落雨，又會突然好大風！」談及現場的撞車場面，Gigi表示：「見識到特技老師喺車上翻滾，真係好犀利！有冇興趣嘗試動作戲？想呀，最近學咗詠春，但唔係學咗好多，希望有呢個機會。」

Nic Sir和Hazel（蔣祖曼飾）在昨晚一集不停放閃；飾演天才生物學教授唐冠峰的方力申甫登場即顯示出驚人魅力，被一班女學生包圍。唐冠峰協助警方盤問魏子樂（張頴康飾），同是高智商天才的兩人惺惺相惜，首次見面即以五角扭計骰過招。

（即時娛樂）