Mayanne小喇叭｜細細粒講帶貨辛酸 曾因違規寫悔過書 (15:32)

麥美恩（Mayanne）主持的清談節目《Mayanne小喇叭》今晚（4日）一集請來陳嘉佳（細細粒）、梁競徽及知識型美容直播主Yoko Tsang擔任嘉賓，分享內地及香港直播帶貨趣事及辛酸事。

近年在內地做直播帶貨做到有聲有色的細細粒，回憶初入行做直播主時，外界反應冷淡，連續3個月每場只有60多名支持者。她表示曾在直播場遇上不少「損手」事件：「最高峰試過一晚做800萬生意額，但一批2000萬嘅貨，最後可以蝕錢，最常見嘅例子係『今日我畀你充值電話費，充100蚊只收你95蚊』，我要貼㗎，咁做呢一個動作為乜？咪令到我個成交額可以到數。我試過60幾蚊嘅朱古力，每盒只係掙兩個幾，啲錢真係1毫子、1毫子掙番嚟！」梁競徽稱做直播帶貨非想像中易掙錢，他公開直播主公價佣金，令細細粒十分震驚。梁競徽說：「100萬貨嘅佣金掙到約幾廿萬，但中間會有旅費同團隊人工，同埋唔係每一場都好，要拉上補下填番之前蝕咗嘅錢。」語畢，他透露直播主不為人知的蝕錢陷阱。

談到做直播主辛酸事，細細粒回想曾經歷過萬隻蚊在面前飛來飛去，又試過在陽澄湖看到幾千隻珍寶蟲。她坦言為了生意額，平均每年吃至少400隻大閘蟹，食到有陰影。細細粒透露曾在極惡劣的環境下做直播，結果嘔了8小時。她說：「個棚裏面平均45度，我喺裏面嘔咗8個鐘！因為嗰度係農村，供電唔夠，連風扇都唔吹得。」梁競徽說他曾為促銷提子，在高溫下又唱又跳，熱到內褲也濕透。談到直播時遇突發情况，梁競徽說︰「試過直播期間意外停電，要死撐兼扭六壬執生繼續直播。有突發嘢唔好驚，要繼續將嗰樣嘢變成流量密碼，直播間有事件發生，其實就有流量喇！」細細粒則試過直播期間遇到有人「頂爛市」，令原本已上千的生意額大跌四成。她為了挽回商譽，以一招「蝕錢大絕」化解危機。

兩人表示做直播主極易中招，只要一不留神「犯規」就會被罰停播。細細粒更因無心之失要寫悔過書：「我人生第一次寫悔過書﹗嗰次我直播時無啦啦冇咗，話我個Account要被封28日，之後我哋全公司上下係咁打電話問點解。經過接近1個鐘查探，發現原來直播時唔小心展現咗違規圖片。我除咗要寫悔過書，仲要經歷半年『洗底期』，流量至回復正常。」除了圖片，小寶表示「通便」、「排毒」及「美白」等全屬內地禁忌用詞。Yoko指在香港直播或為廣告做boosting時亦有規範，除了對比圖及某些特定字眼，就連「鬈髮器」亦在被禁之列。梁競徽則表示：「做直播帶貨係唔可以講錢，要講米，搞到我去餐廳買單都問幾多米。」

（即時娛樂）