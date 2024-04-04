193鬧市快閃宣傳新歌 過百粉絲應援逼爆街頭 (16:10)

郭嘉駿（193）推出新歌《B出口》，歌詞用上很多香港街道、地標的名字。他早前為新歌到鬧市進行快閃宣傳活動，配合歌曲最後一句「出口見」，揀選了地鐵站B出口作為宣傳首站，需拿着印有QR Code的膠板請大家掃碼聽歌。由於大批歌迷一早聞風而至， 193到達時現場已經企滿人，結果任務失敗。他看見現場人數眾多，也送出大禮，在現場揀選粉絲，只要對方能背出《B出口》歌詞就可獲贈簽名Tee。

有了之前的經驗，193與工作人員轉戰花墟時特別走到人流較少的街道。他這次要以20元買一盆花，更要店主聽他的新歌。193輕鬆達標，更以其三寸不爛之舌用一盆花再換到兩盆仙人掌回來。他完成任務時，不少粉絲趕到，一度包圍其座駕高唱新歌，場面熱鬧。第3站，193走到彌敦道派宣傳單張兼要收集途人的Goodbye Kiss。由於圍觀人數太多，不少人更站在馬路上，193考慮到安全問題，亦不想阻礙其他道路使用者，決定快速派宣傳單張及主動送出飛吻，不少人也回禮向193送飛吻，令其任務完成。去到最後一站擺花街，193本來要送出寂寞擁抱，但他再被粉絲包圍至寸步難行。193想出妙計，將剩餘的宣傳單張交給粉絲派發，派完就可以得到其擁抱和簽名Tee，從而將任務完成。

這次快閃宣傳，193坦言沒想過會有這麼多人前來。他說：「黐線，冇諗過咁多人！喺彌敦道好誇張，要趕住走，因為塞住咗個路口，我原本係要喺嗰度收集3個飛吻，結果最後係收集咗一堆飛吻。好多謝大家好落力幫我宣傳新歌，特別喺擺花街，大家拎啲宣傳單張去派，見外國人會講英文，見講國語嘅就講國語，仲落力過我。之後可能會再有其他宣傳活動，只要首歌有少少成績或者點擊率夠高，做得好就會有下一次，大家期待一吓。」

（即時娛樂）