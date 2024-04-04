陳國麟公開與沙律愛巢 爆母親好滿意未來新抱 (16:40)

無綫J2台清談節目《不正常愛情研究所》上周已播映完畢，緊接3集將播出「番外篇」，各主持走出錄影廠到訪各人的家居，揭開他們鏡頭後一面。今晚（4日）播出的新一集番外篇，黃紫恩（Jojo）與胡敏芝（Karen）將走訪陳國麟（Doniven）的家，揭開他不為人知的一面。Doniven跟女友張沛樂（沙律）拍拖近半年，去年聖誕更在網上貼相放閃。Doniven與沙律共築愛巢，新居遷入不足1個月。

Doniven曾跟風水師蘇民峰學習風水命理，他一入屋就介紹各人就座的地方為全屋風水最好的地方。Doniven自豪地說︰「呢個係天醫位，有財又有助姻緣，我平時同女朋友就坐喺度睇電視。」講到得意忘形的Doniven開始大數女朋友「罪狀」，自爆兩人曾因砌傢俬吵架，最後要自己完成。他說︰「好多嘢唔識，又覺得自己好叻，掛衫勾又整到鬼死咁高，話靚喎，依家每次攞衫都要伸直隻手。」

到參觀主人房時，Jojo非常欣賞睡牀，更即場試彈力，感覺非常滿意。兩位女主持發覺Doniven將與女友的自畫像放在牀尾，Doniven解釋︰「放牀尾可以成日見到大家囉，是但一個出咗去，只要瞓喺張牀就可以見到大家。」Jojo之後發現一張寄給沙律的名信片，她讀出內容「老老，我在日本努力工作中，但每分每秒都好掛住你呀！等我返嚟呀！Love you」

Doniven接受訪問時表示母親已見過沙律︰「媽咪話OK呀，幾好。已到談婚論嫁階段？當然未啦，暫時相處下了解吓先。」

（即時娛樂）