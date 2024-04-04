《惜花芷》張婧儀擔正古裝 展現女性力量 (16:59)

古裝愛情內地劇《惜花芷》和《難尋》，現已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可免費緊貼進度。

由胡一天和張婧儀主演的《惜花芷》講述京城貴門花府，忽然遭到抄家流放，原為世家千金的花家長女花芷（張婧儀飾），不得不撐起整個家族，並帶領一眾女眷崛起創業，擺脫生存危機。為照顧家人，花芷做好孤獨終老準備，沒想到意外認識令人聞風喪膽的冷面七宿司首領顧晏惜（胡一天飾），兩人攜手成長、互相救贖，展開浪漫愛情故事。

「現代美男」胡一天和「實力小花」張婧儀，過去不時現身偶像劇場，今次以古裝亮相，令人耳目一新，《惜花芷》更是張婧儀首部主演的古裝劇；《惜花芷》除聚焦在女主角花芷從名門千金，成長為一家之主的心路歷程，還刻劃出女性角色的許多故事，展現女性力量。

由趙弈欽、沈羽潔主演的武俠愛情內地劇《難尋》，是一部圍繞重生少主和失憶公主面對滅族之仇後，產生無限拉扯的故事。劇情講述永照國長年忌憚受神力護佑的霖川一族，永照公主鳳鳶（沈羽潔飾），受父兄之命與霖川少主赫連曦（趙弈欽飾）在神樹下結為夫妻，化作一對相生相息連理枝，只要兩枝連理枝重新嫁接，發芽生長、相交連理，神樹便可復甦，可是因為一場設局引發巨變，赫連曦誓要為族人報仇，鳳鳶卻失憶，更成為朔雲世子妃涼蟾。

《難尋》為28集短劇，每集片長約20分鐘，男主角趙弈欽曾主演多部短劇如《招惹》、《許你萬丈光芒》，演出經驗豐富，《虛顏》副CP王澤軒和宋昭藝亦有參與演出，陣容不容忽視。

（即時娛樂）