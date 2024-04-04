絲絲｜跟陳湛文關係變疏離 衛詩雅為介紹分子雪糕做法 背足一日對白 (17:25)

ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》昨晚（3日）播出第8集，講述Diamond（衛詩雅飾）面對烈火（傅孟柏飾）的招手陷入了兩難。

Diamond廚藝令烈火讚嘆，為了表示希望她加入WTX，更邀請Diamond作為拍檔，一起到貴客家下廚，雖然烈火帶來的體驗相當吸引，但面對抉擇，Diamond更在乎大衛（陳湛文飾）的意見，只可惜大衛只願藏起自己心思，認為Diamond如有更好發展，自己根本不應作為她的絆腳石。

因Diamond的加入，讓瑪嘉烈（廖子妤飾）對烈火和Diamond之間模糊界線，感到相當不安，但即使不安她卻無力改變，只能任由Diamond與烈火愈走愈近。與此同時，一直同時兼顧大文號和WTX的Diamond，終於因太過疲勞而受傷，甚至忘記與大衛約定，著緊Diamond的大衛衝口而出，將關心變成怪責，2人因漸漸不懂對方的心，把對方愈推愈遠。

本集因應由米芝蓮食家到訪WTX，眾人都絞盡腦汁想盡力為WTX奪星，而Diamond和烈火一起製作一道分子雪糕，作為餐後甜品，由於該道分子雪糕材料和食法變化非常多，Diamond必須親身為食客講解，衛詩雅為演好角色，為了該段介紹，她背對白背了一整天，繼上次真情剖白後，再次Solo近2分鐘，用精湛演技展示Diamond有成為廚師的實力。

（即時娛樂）