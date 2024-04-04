60歲苑瓊丹3個原因 拒再浪費長時間拍戲 (22:21)

苑瓊丹向來予人口齒伶俐、轉數快及數口精形象，入行42年來無論在電視台、影圈或做生意上也有不錯發展 。不過，今年60歲的她卻自覺有社恐，不愛交際、不太懂與人相處及不會處理人際關係，常因說話太直接得罪人。「當年遭人背後中傷，我直接找電視台高層理論，結果得罪人遭雪藏，最後由女主角變為茄哩啡；過檔無綫不久遇到複雜人事問題，可能也要怪自己少不更事，在無綫用亞視時的態度與人相處，自然聽到不好聽的話『你覺得自己係邊位呀』、『你以為仲喺亞視做嘢呀』。現在回想，如果當年能表現得更有禮貌和誠懇，自知身分會看風頭火勢，相信會處理得較好。」

雖然如此，苑瓊丹的率直及重情義性格，也讓她贏得不少友誼，得過不少人幫助。她回憶在人生最霉沒工作的日子，曾不問回報，倒貼車費也主動演出戲劇系學生的戲，讓他們交功課。當年的學生畢業後投身影壇，便主動找她工作，帶給她不少演出機會。「我在亞視年代曾與曾志偉合作拍綜藝節目《笑Joke 1800秒》，從志偉身上學搞笑技巧。後來，陳嘉上導演找我演出電影《逃學威龍》，令我得到發揮機會。那時候，剛巧吳君如希望少演丑角，王晶導演就提議由我試試。我覺得十分好運，獲不少貴人幫助。機會得來不易，我十分珍惜。」

苑瓊丹演過不少至今仍令觀眾印象深刻的角色，如處境劇《真情》中的「低B瓊」、劇集《封神榜》中的「殷十娘」、電影《九品芝麻官》、《武狀元蘇乞兒》及《大內密探零零發》中的「龜婆」、《唐伯虎點秋香》 的「石榴」等。「劇本好才有空間讓演員發揮，好對手也居功不少。沒有星爺（周星馳），就沒有石榴姐！他是一把尺，能量度你做事能否達標。他這把尺很重要，有他的認可，你就可以放心去演。」

近年，苑瓊丹在演戲上大幅減產，主要在內地直播帶貨及打理不同的生意，上一套有份演出的無綫劇集已是2019年的《街坊財爺》。「早幾年受疫情影響才沒接劇，但未來5年也未必有時間。我不是息影，只是盡量少拍。除非要還人情債或角色十分吸引，否則不想浪費時間。每次做直播前，要花3天做準備工夫。如我一個月做6場直播，就要花18天準備。我實在沒精神、體力與時間投入拍戲工作，寧願專心做直播。」話雖如此，苑瓊丹仍有拍攝王晶的爽劇。「拍攝爽劇的過程相對簡單，節奏明快。拍100集、每集約2分鐘，只需3、4日就完成。」

與富商老公黃乃揚結婚多年，苑瓊丹直言夫妻之道很簡單，不要煩到對方就可以。「他知道我很喜歡工作，不會勸我早點退休。他也很忙，做生意，每星期又有幾天要踢波做運動。總之，我忙做直播時，拜託他別來探我，會令我分心。我們相處多年，毋須刻意遷就，亦同時尊重對方的生活方式。我很感恩他不會投訴我們少見面，最好的感情維繫方式就是細水長流。」

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（即時娛樂）