九龍城寨之圍城｜林峯劉俊謙胡子彤張文傑 瘋狂武打100分鐘 (19:28)

由古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑合演的電影《九龍城寨之圍城》，定於5月1日上映，電影片長126分鐘，拳拳到肉，打足100分鐘。

戲中有連場緊張刺激的武打動作、單挑對戰、廝殺場面，是次邀得谷垣健治（Kenji）擔任動作指導，為今次演員度身訂做動作場面，演員接受連串動作訓練，資深動作指導洪金寶及古天樂（古仔）皆讚所有演員打得好看，是近年難得一見的動作電影，洪金寶說：「武指做得很好，很賣力。」

古仔說：「大部分演員由不懂打，訓練到識打，是極辛苦的事，一路拍攝看到喜出望外，見到每個人辛苦鍛練成果，成為好看的電影。」當中包括林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，在戲中齊上齊落，4人聯手惡鬥伍允龍飾演的王九，更是重頭戲。

林峯肩負重任，在戲中由頭打到尾，他說：「今次動作戲同過往完全不同，我今次是由零開始重新學習，好多謝武指Kenji及其武術團隊，他們非常專業，讓我大開眼界，未開拍前我們已訓練1個月，我拍了20多年戲，雖然有多少動作，但今次才是真正接觸對打，Kenji要求非常高，務求真實感，1個月的訓練是重拾基本拳術，我以前沒接觸過拳擊，不知道出拳是這樣，以前是花拳繡腿，今次希望讓認識武術的朋友，都認為有真實感，觀眾看到有衝擊力，Kenji度了很多武打招數、方式、場景，我由頭打到落尾，動作戲亦有情感在裏面，觀眾不會純粹覺得只是看動作片，今次所有參與的團員，都覺得有新挑戰，讓觀眾感覺到大家好打得。」

首次拍攝動作戲的劉俊謙，要應付打鬥場面，更要臨急學駕電單車，對於如何應付打鬥場面，劉俊謙說：「拍之前我接受幾次訓練，我動作經驗是零，沒拍過動作片，好大壓力，好驚，我當下很靠動作指導Kenji及專業武師，我都不知道做得好不好，很倚重他們示範，或指導我如何做好。」

劉俊謙指有一些動作令自己滿意，他說：「今次第一次拍動作戲吊威也，其實吊威也不是想像中般容易，以為吊起就識飛，原來不是，其實吊威也只是輔助，讓觀眾覺得真是演員去做，吊威也鏡頭拍了很多take，令自己有少少驚喜感覺。」本身不懂駕電單車的劉俊謙透露，拍之前只學了兩堂，更要在城寨的狹窄走廊拍攝，拍時也感到驚恐。

胡子彤則說：「今次這部電影是我最多動作場面的電影，自認是搏命的人，盡可能所有動作都自己去做，今次遇到一些打翻動作，不是想做就做到，需要經過專業的訓練，要多謝動作組教我如何將動作做好。」

胡子彤在拍Ending時，被伍允龍踢爆面頰受傷，子彤說：「動作片一定有危險，受傷沒人想，剛巧那一腳踢高了，不好彩發生在我身上，好彩看得到受傷的只是我一個，大家都有大大小小的受傷，好似林峯傷腰及腳，張文傑及劉俊謙都有傷，今次剛巧發生我身上只是意外，聯了15針，當時拍緊ending戲，如果拍不到就影響劇組拍不完，自己有向導演講不好意思，沒想過這樣，縫針後立即返去讓化妝師了解如何處理化妝，看翌日能否來拍攝，不想特別講受傷。」

在四子中武功底子最強的張文傑（飾演四仔）笑言：「多年來沒試過打得這樣爽，這種動作片很久沒做過，好過癮，我同Kenji合作過好多次，他是很勁的武術指導。」

張文傑指其角色的武器就是拳腳，他說：「可能就是四仔的力夠猛，我夠大份夠重，導演話我可以夠power打爆石頭，去演繹這種大力，導演與武指研究過四仔究竟有什麼武器，大家都覺得四仔的武器就是他的雙手及雙腳，我在沒有武器下就是用手腳來硬擋，手腳皆是瘀的。」

（即時娛樂）