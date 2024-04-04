黃子佼被爆買未成年不雅片 發文道歉：錯了就是錯 (20:20)

台灣藝人黃子佼去年捲MeToo風波，雖然與受害者達成和解不起訴，但他被檢方查獲硬碟中，有7部未成年少女的不雅片，而他也認罪，檢方給予緩起訴處分，今晚（4日）他在社交平台發文道歉。

據台灣傳媒報道，黃子佼表示檢方已對外發布結案報告，公告他的處罰，他也在庭上虛心認錯與反省，並承諾永不再犯：「過去不可逆，未來不可知，但我知道，錯了就是錯」，他會為了家人站起來，重新做人：「如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會。」

檢方去年調查黃子佼時，發現他加入網路偷拍論壇，購買7部未成年少女不雅片，而他也認罪，檢方給予他緩起訴處分，事件曝光後，黃子佼再度被外界爭議，他的老婆孟耿如原定明天的活動也臨時煞停。

黃子佼facebook全文：

「大家好。平安。

事發多時，昨日，檢方已對外界發布結案報告，公告我所面對的處罰，我也在上個月偵查庭上虛心認錯與反省，並向檢察官承諾，永不再犯！

該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯。

過去不可逆，未來不可知，但我知道，錯了就是錯。而不重蹈覆轍，要為明天塑一個新的我、好的我，為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向。

重新做人，請相信我的決心。

叨擾各位媒體及網友，本人深感歉意。如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會。

黃子佼」

（即時娛樂）