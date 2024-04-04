香港流行文化節｜盧冠廷李幸倪演出開幕節目「天空草地」 (22:16)

康樂及文化事務署 (康文署) 主辦的「香港流行文化節2024」開幕節目「天空草地」周六（6日）及周日（7日）在維多利亞公園中央草坪舉行，屆時中央草坪將設置「森舞台」和「樹舞台」。兩天節目分日間和晚間兩部分。日間節目包括「唱作世代音樂會」，邀請50組來自不同地區的創作歌手輪流獻唱，另設「超時空打卡廊」和「藝術部落」；晚間有電影放映節目「星空電影院」，免費入場。

開幕式於周六下午1時30分開始，時裝設計師何國鉦策劃，演出融合時裝、電影、武術、漫畫、音樂、舞蹈等元素。歌手李幸倪將演唱由音樂監製趙增熹重編的電影歌曲，配以人工智能影像製成的時裝表演。3位武術運動員劉子龍、沈曉榆、許得恩則以金庸小說角色造型現身，帶領其他年輕武術精英在LED漫畫背景下作武術示範。已故日本音樂人坂本龍一女兒板本美雨周六親臨香港表演，還有來自韓國的獨立女聲Meaningful Stone、日本/澳洲二人组合RHYME SO、夏威夷的創作歌手Justin Kawika Young、Space Rock二人樂隊Taiga。香港演出者還有林志美、盧冠廷、李幸倪、江海迦、陳明憙、二人組合per se、前Robynn and Kendy的Kendy孫曉賢、王嘉儀、Vicky Fung ，及張進翹、Anna hisbbuR 、黎曉陽、劉君冬、鍾楚翹、慶孫、組合Winter Bagels及rosemances等，帶來音樂盛宴。開幕節目《天空草地》獲「創意香港」贊助。

康文署明天下午3時在維園中央草坪舉行節目巡禮，簡介文化節內容。去年康文署主辦第一屆「香港流行文化節」、今年第二屆以「也文也武」為主題，帶領大家穿梭古今，縱橫文武，節目包括專題展覽、電影放映、舞台節目及外展活動，內容涵蓋文學、各式藝術以至武術。

（即時娛樂）