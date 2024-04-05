逆天奇案2｜林景程與姜大衛結父子緣 獲對方傳授喊功 (14:08)

TVB劇集《逆天奇案2》昨晚（4日）一集展開新單元「龍頭棍風暴」，講述社團洪勝話事人賀堅（姜大衛飾）打算退隱江湖，賀堅兒子賀永權（林景程飾）和韓耀星（翟威廉飾）欲爭話事人之位，兩雄相爭引起警方高度關注。社團準備舉行祭祠儀式，賀堅命令永權負責運送龍頭棍，豈料龍頭棍竟不翼而飛。弄失龍頭棍的永權頓失方寸，四處尋找龍頭棍下落，就連貼身手下亦懷疑兼打至重傷。此時，情婦Jenny（王嘉慧飾）突然來電表示龍頭棍在其手上，可惜只是一場謊言，Jenny欺騙永權是想迫他與大婆（吳沚默飾）離婚。

林景程能與姜大衛合作很開心︰「John哥（姜大衛）呢種咁傳奇嘅演員，可以近距離感受佢點樣演一場戲好難得。對演戲嘅人嚟講，佢係活寶藏﹗我埋位前請教過佢用咩方法投入角色感情、點樣控制淚水，佢毫不吝嗇咁分享，仲即場示範點樣控制淚水畀我睇。睇佢做好似好容易，實際真係幾十年功力。John哥分享期間，咁啱導演叫我埋位，嗰次係我入行以嚟最唔想埋位嘅一次！」談到之前在《下流上車族》與金像影后鮑起靜結母子緣，這次再與亞洲影帝姜大衛結父子緣，林景程表示︰「兩位都係我以前諗都唔敢諗可以合作到嘅前輩，依家仲可以演到佢哋個仔，呢啲機會真係可遇不可求﹗我覺得我比好多演員好彩 ，希望未來仲會有呢啲機會啦！」

飾演Jenny的王嘉慧是「東張女神」之一，她在劇中化身性感尤物上演「小三爭上位實錄」。王嘉慧表示角色很有挑戰性：「始終同平時嘅自己好唔同，擔心演唔出嗰種效果，所以事前做好多功課，參考其他劇集、電影類似嘅角色。」談到與吳沚默的拉扯對罵戲，她說：「一開始有啲唔好意思，驚喺拉扯途中整親佢，但佢鼓勵我放膽去做，好帶到我入戲，所以拍嗰時冇呢方面顧慮。」

（即時娛樂）