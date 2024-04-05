Mayanne小喇叭｜薛家燕自爆烏龍事 認錯林子祥係阿Sam (14:28)

麥美恩（Mayanne）主持的清談節目《Mayanne小喇叭》今晚（5日）一集請來薛家燕、林敏驄、棟篤笑演員Vivek Mahbubani擔任嘉賓。林敏驄一坐低即叫Mayanne食「封塵爆谷」，又全程談論家燕姐額頭上的癦，令整集充滿搞笑氣氛。家燕姐在節目中自爆出陳年烏龍事︰「有一次，我請咗個Superstar，我介紹佢出場時話：『掌聲歡迎阿Sam』，我講完就哈哈哈（邊說邊做出拍手動作）。個Superstar出嚟嘅時候就話，我叫阿Lam，林子祥呀！我即刻哎吔，瘀晒喇，咁就全場笑到不得了。」

家燕姐又分享了當年拍攝電影《食神》時的珍貴花絮，並指是被星爺啟發喜感。她說：「其實我唔知自己有喜感，直到星爺搵我拍《食神》，我問佢攞劇本攞咗個幾兩個禮拜都未有，到拍嗰日我就話：『星仔呀！你有冇劇本呀？』佢就話：『家燕姐，我想問吓你，你係咪好鍾意跳舞？』我就話係，60、70年代嗰時。佢就話：『喂，跳嚟睇吓﹗』我咪跳幾吓，跟住佢就叫我等等，裝完幾部機再話：『嗱！你由呢度跳去嗰度，盡量發揮你嘅跳舞。』嗰part舞就係咁跳出嚟，跳到我自己嗌cut，佢唔嗌cut ，同埋冇音樂㗎喎，佢搵個茶杯同筷子喺度敲。」節目中還播放了當年家燕姐與王祖藍、曾志偉的經典「潘今年」、「潘舊年」及「潘明年」扮相，由於王祖藍全程忍俊不禁，結果效果比志偉更爆笑，家燕姐還會拆解當年3人雙眼黐膠紙之謎！

林敏驄則一本正經大談喜劇演員之路，及與好拍檔曾志偉昔日合作點滴。自認一向貪玩的他更與Mayanne及家燕姐玩以「女」字為主題的「開心字典」，其中最難兩條分別為「有隻熊人個女朋友黐黐哋線」以及「一路傾偈、一路食煙仔，仲係好招積但又十吓十吓嘅女朋友」，其中一條家燕姐9秒9估中，贏盡全場掌聲。另一條則冇人估中，最終阿驄揭曉答案時，現場更是一片騷動。

（即時娛樂）