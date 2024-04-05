馬浚偉成立新城體育會 張馳豪潘靜文打2小時羽毛球嗌好玩 (15:35)

新城電台繼上月成立義工隊後，前天（3日）又在首席營運總監馬浚偉領軍下成立「新城體育會」，並舉行了第一次活動，邀請安俊豪、張馳豪（Aska）、何晉樂（Rock）、潘靜文（Sherman）、鄧禮迪及周卓盈與「新城羽毛球隊」打羽毛球。馬浚偉親自落場，笑言要舉行爆汗賽，看誰人流汗最多。兩小時的比賽中，新城羽毛球隊不時以大比數拋離對手，馬浚偉更不時引來觀眾席的歡呼聲。

身兼羽毛球總會大使的馬浚偉表示已打了超過10年羽毛球，平日仍會跟教練提升球技。他全力推動新城體育會，是希望電台員工能在工作與生活上取得平衡，有更多時間走出辦公室。他說︰「我一向推崇運動，羽毛球係一個好好嘅運動，識唔識打都唔緊要，但一定會出一身汗。唔少同事球技了得，仲有同事帶埋打校隊嘅囝囝一齊參與，令新城體育會發揮凝聚力。我哋未來會加入更多唔同種類運動，同更多機構合作舉辦各類運動會。」談到不少歌手想向他偷師如何打足兩小時也不喘氣，馬浚偉說︰「羽毛球要打得好，一定要投入時間。歌不離口，羽毛球不離手。唱歌需要練氣，同樣羽毛球係種好好練氣嘅運動，所以只要持之以恆，必定能成為出色跳唱歌手。」

首次參加新城體育會的歌手大呼好玩，覺得十分減壓。潘靜文說︰「真係完全唔記得咗壓力喎！真係好正，腎上腺飆升，打到唔捨得走。我本來有啲攰，冇諗過可以打足兩個鐘。」中學時亦曾加入校隊的張馳豪表示︰「打兩板還可以，但要追上馬生（馬浚偉）程度仲爭好遠。」何晉樂說︰「頭先有機會同馬生同場競技一吓，可以爆一身汗，因為男仔之間打競技賽係好爽！」

（即時娛樂）