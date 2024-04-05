絲絲｜廖子妤傅孟柏籌備婚宴起分歧 呂爵安加入唱片尾曲 (16:34)

ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》昨晚（4日）播出的第9集，將時間倒回香港疫情最熾熱的時候。疫情來襲改變了許多人的生活，也讓感情在無形間產生改變。瑪嘉烈（廖子妤飾）與烈火（傅孟柏飾）在疫情時期幫助一對新人籌辦婚禮派對時遇上種種挑戰，令他們發現原來大家對婚姻與生活的價值觀有着嚴重分歧。另邊廂，大衛（陳湛文飾）和Diamond（衛詩雅飾）在疫情期間分隔兩地，大衛想要飛往外國探望剛經歷情傷的Diamond，更瞞着她多番準備驚喜，卻因疫情形勢迅速變化而未能起行。得知大衛無法前來的Diamond，只能獨自失望。

回到疫情初起之際，烈火與瑪嘉烈為一對新人籌備婚禮派對，卻意外牽起兩人對婚姻的分歧。瑪嘉烈認為婚禮本是為了意頭和家人，即使有些繁文縟節與價值觀不符也只能妥協，就像婚宴最後一定要有「美點雙輝」，為兩人帶來一個甜美的結局；烈火卻不在乎外界意見，想起舉辦婚禮已經相當頭痛。

大衛和Diamond雖然分隔兩地，但仍時常聯繫。大衛擔心Diamond一人在外國會孤獨，因此往往會耐心聆聽Diamond分享的旅遊趣聞，即使遇到不熟的話題也會連忙上網搜尋。即使如此，遙遠相對總是不及親自作伴，Diamond希望大衛會前來陪伴她，不單只是作為旅伴，更是來到她身邊拉住她，不讓她再陷入與前度見面的漩渦。

莎莎（麥詠楠飾）和阿臣（吳啟洋飾）雖然已經一起工作很久，卻從沒想像過會與對方在一起。他們常為小事針鋒相對，更堅稱不會愛上對方，但見到一對新人因疫情而令婚禮諸多阻滯，有可能結不成婚甚至分手後，莎莎對愛情有另一番體會。新人Apple（劉若寶飾）認為：「有時結唔結到婚，好睇嗰一吓㗎嘛。」莎莎雖然明白，但也對愛情感到無奈。她與阿臣本來只合作籌備婚禮梳化服飾，但突然變成一對新人的感情顧問，漸漸走回同一陣線。

每次見到雪兒總想諷刺她幾句的Felix（王智騫飾），原來曾經與雪兒（鍾雪瑩飾）有着超越同伴的情誼。兩人本來都是體院的同學，得知雪兒因傷患而無緣入選比賽的Felix相當緊張，當雪兒問他有沒有入選泳隊比賽時，Felix卻慶幸自己只是後備，因為這樣便可以和雪兒同上同落。Felix更為鼓勵雪兒主動紋上四環紋身，更與雪兒許下「一日我哋去唔到奧運，一日都係得四個圈」的承諾。疫情來襲，原本泳隊正選因患上新冠而退選，改由Felix頂上，意外獲得名額的Felix卻沒有開心的感覺，甚至不想把自己入選的消息告訴雪兒，可是在與體院同學接種疫苗時，卻發現大家都因雪兒的提議紛紛紋上了四環，令Felix驚覺原來雪兒一直沒有察覺自己對她有着獨特的感情，為此傷心不已。

大衛疫情期間仍如常接載乘客，因此結識了一名空姐常客Paula。疫情期間無法與朋友相聚，可面對面談心的機會少之又少，大衛卻和Paula在每程車中分享簡單的生活小事。正當大衛為了去不去英國找Diamond猶豫之際，Paula卻積極為大衛的感情助攻，不單提供許多疫情期間往返外地的資訊，更因空姐的身分連檢疫酒店名額和演唱會門票也能找到。疫情來勢洶洶，大衛原定的航班被取消，無緣前往英國找Diamond。更可怕的是，這次疫情也奪走了Paula的生命。

瑪嘉烈和烈火為了試驗兩人能否負起照顧生命的責任而飼養了倉鼠，但疫情期間寵物店卻爆發感染群組，瑪嘉烈見倉鼠身體情况不佳，焦急地想帶牠看醫生，卻不幸遇上大廈圍封檢疫，又因收不到陰性證明而無法出外，只好把倉鼠交由烈火帶去看病。倉鼠最後沒跟烈火回來，瑪嘉烈認為烈火把疑似染疫的倉鼠送至人道毁滅，烈火卻指倉鼠是自然過世。瑪嘉烈懷疑，質問烈火時卻得到「生命就是會有完結的一天嘛」的冷漠回應。瑪嘉烈痛哭：「但都唔係咁樣完㗎嘛？」他們察覺與另一半在看待生命的價值出現重大分歧，認為現時步入婚姻也絕對不會是一個良好的時機。

《絲絲》的片尾曲除有黃劍文的《愛人們》，更添加了不少新血，如女主角廖子妤演唱的《輕輕帶過》，歌手林愷鈴的《Make you feel my love》及ERROR成員郭嘉駿（193）的《再次Puppy Love》。這集的片尾曲是MIRROR成員呂爵安（Edan）所唱的《Again!》。劇中對瑪嘉烈和烈火感情線有着重要影響的小倉鼠，是由一隻名為「3仔」的小倉鼠飾演。第一次在鏡頭前演出的牠被眾多工作人員包圍時依然不怯場，照樣食玩瞓，十分淡定。

（即時娛樂）