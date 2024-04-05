何啟華不敵真人版王子魅力 與Santi同場拍廣告遭冷落 (17:45)

何啟華（Dee哥）與近月在網上爆紅、被封為「真人版王子」的19歲主題樂園員工Santi一同拍廣告時，不敵Santi的魅力，慘被現場一眾女士冷落。（大會提供 / 明報製圖）

ERROR成員何啟華（Dee哥）與近月在網上爆紅、被封為「真人版王子」的19歲主題樂園員工Santi，一同為食肆拍攝宣傳片。Dee哥雖然擁有不少粉絲，卻不敵Santi的魅力，慘被現場一眾女士冷落。

Dee哥透露隊友梁業（肥仔）是「食神隊長」︰「平時ERROR飯局一定由肥仔話事，因為他是食神，對美食相當執著。若我們挑選了一間他覺得不好吃的餐廳，肥仔會立即拍拍屁股離開。」談到首次合作的Santi，Dee哥有讚無彈︰「想不到Santi只得19歲﹗他的領悟力很高，而且有鏡頭觸覺，性格相當有趣，熱衷分享，真的年輕有為，前途無可限量。」

首次於鏡頭前演戲的Santi對拍攝過程十分好奇，他說︰「多謝Dee哥的照顧及提點，他是一位很好的前輩，而且相當搞笑。雖然我們的語言不算相通，但單是身體語言與眼神已令我笑不停。」

談到被封為「真人版王子」及被指酷似男團P1X3L成員歐鎮灝（George），Santi說︰「多謝大家抬舉，其實我只是長得順眼而已，王子則太浮誇了。大家說我長得像George，我便去找尋他的社交平台，發現他比我好看多了，而且能歌善舞，所以我也會努力自我增值，先學好中文，學好廣東話與普通話，希望增強語文能力跟大家溝通。」

（即時娛樂）