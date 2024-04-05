洪金寶獲新加坡華語電影節選為今屆焦點影人 (18:10)

亞洲電影大獎學院與新加坡電影協會今天（5日）公布，邀請到洪金寶出席即將在新加坡舉行的「第十二屆新加坡華語電影節」，參與亞洲電影大獎學院大師班系列及多項活動，向當地觀眾分享多部由他執導或主演作品的誕生過程及幕後花絮，並一探香港電影的黃金時代。新加坡華語電影節更宣布本屆焦點影人為洪金寶，將於電影節中呈獻他多部經典作品，從中見證他為香港電影工業奠下扎實的基礎，成為風靡全球的香港動作電影重要推手。

是次大師班活動將放映5齣洪金寶電影生涯中極具代表性的作品，包括1978年的《贊先生與找錢華 》、1980年的《鬼打鬼》、1983年的《奇謀妙計五福星》、1988年的《七小福》及2016年的《特工爺爺》。

新加坡電影協會主席陳繼賢表示：「以專業角度說，能有洪金寶大師蒞臨，呈獻他的5部傑作，跟業者和影迷們交流，是萬分的喜事。至於我個人的心情，終於有機會握到我幾十年崇拜的偶像的手，WOWWWWWWW！」亞洲電影大獎學院行政總監連佩蔙說︰「 這次亞洲電影大獎學院能邀請到華語電影武術之光，洪金寶導演出席大師班系列確實難能可貴。期盼當地觀眾能透過講座了解他拍攝不同電影的理念，以至香港電影的輝煌歷史。在這裏我亦特別感謝新加坡華語電影節的支持，才成功舉辦了是次活動。」

（即時娛樂）