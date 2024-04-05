4.30姜濤誕｜姜糖辦生日慶典 粉絲帶仔女打卡買紀念品 (19:42)

4月30日是姜濤25歲生日，目前他身在美國準備MIRROR世界巡迴演唱會，一班姜糖（粉絲暱稱）一如往年，出錢、出力又花心思，籌辦一連串生日應援節目賀偶像。

姜濤香港後援會由明天（6日）起至5月1日，在兩個指定大型購物商場內，舉辦期間限定活動名為「Keung To 430 生日慶典」，活動除了讓粉絲隔空陪偶像慶祝同時，又可以購入紀念品當行善。

粉絲亦繼續在銅鑼灣鬧市當眼位置，大廈電子屏幕及外牆，顯示祝福姜濤生日快樂字句，再次將銅鑼灣變成「姜濤灣」。

為呼應姜濤名字，粉絲從海洋及浪濤取得靈感，轉化為生日慶典的概念構思。在尖沙咀商場舉辦的「Keung To 430 Shine On Stage」活動，為配合海洋主題，現場佈置以深藍色為主調，中央位置擺放姜濤1：1人形紙牌，大玩型格；同時亦擺放姜濤英文名字燈牌、數字密碼及相片，全場合共6個打卡位，滿足粉絲需要。現場亦出售紀念品，粉絲隨個人心意喜好，即場自製印有姜濤名字及相片的卡片套和收納袋，也有衣服、布袋、帽子等，全部收益在扣除成本後，將撥捐予慈善機構。

成為姜糖一份子已3年的Anna，帶同5歲兒子參觀，她說：「兒子從2歲開始就跟我聽姜濤歌曲，他受薰陶也變成粉絲，首首歌他都識唱。我喜歡姜濤好有天分、人有愛心又留意時事，花很多心機做出好作品，已打算買紀念品以示支持。」

在另一商場則是走可愛風格「Keung To 430 浪『濤』之旅」，以Q版造型為主軸，同樣設有不同打卡位，還有Q版設計蛋糕、曲奇餅、布丁、雪糕等及限量版飲料，供粉絲選購，營造幸福甜蜜的感覺。

靚媽咪Mandy與7歲女兒同是姜糖，她的女兒說：「姜濤哥哥唱歌好聽，我最鍾意聽《黑月》，最近也有跟媽咪看他主演的電影《12怪盜》。」Mandy欣賞偶像為人真誠、有個人主見，為目標努力不懈奮力堅持：「預祝他生日快樂，未來繼續努力，開心做到自己喜歡的事，毋需理會外間的閒言閒語。喜歡食就去食，最多之後勤做運動就問題不大。」

（即時娛樂）