衛詩雅首角逐金像影后如打強心針︰至少大家知道我是演員 (21:00)

衛詩雅今年憑《不日成婚2》入圍香港電影金像獎角逐最佳女主角，她在收到消息一刻先是愕然，然後激動落淚。入行16年才首次入圍，她不認為是「遲來的春天」，覺得時間剛剛好，過去的經歷令她學懂珍惜。今屆的對手有大熱的余香凝（《白日之下》）、謝安琪（《4拍4家族》）、王丹妮（《毒舌大狀》》、鍾雪瑩（《填詞L》），衛詩雅看好鍾雪瑩， 認為她演得到位，淡淡然地演勵志電影裏貼地角色一點也不易。「我曾與她合作，她很有潛質，很努力，有個人想法又有氣質，給人一種想保護她的感覺，但內心其實很強大。我很想她獲獎﹗我經歷過很多，如她能早一點得獎，前路就能走得舒服一點。」

衛詩雅對得獎沒信心，認為愛情小品能入圍已很棒，如有評審投她一票就已很開心。「得獎，太難了，位位都是勁敵。如果我勝出，可能是因為演戲年資。我不敢說自己在某方面比其他對手強，大家各有千秋。演戲就像一件藝術品，評審各有欣賞的角度及喜好。」衛詩雅自問在演戲上仍有很大進步空間，在《不》片中的演出也有可改善的地方。「我和陳家樂在戲中的感情可以演得更細緻，可能我們太熟了，其實可以試更多演繹方法，但我沒表達，加上導演拍得很好，毋須我們做太多，很多時跟着他的要求去演便可。我在戲中的婆媳關係就沒問題，多謝金燕玲姐姐幫了我很多。」

衞詩雅2017年曾參演邱禮濤執導、黃秋生主演的作品《失眠》。她當年曾以為有機會憑這電影入圍金像獎，惜最後落空。「我沒有不甘心，只是問自己是否努力錯方向了？還是我由始至終也演得不夠好？幸好，我在努力與堅持下，終於有點成績。」默默耕耘多年終獲得影后提名，衛詩雅覺得如打下一支強心針。她回憶曾有段日子十分迷惘，質疑自己的演技，擔心會漸漸被人遺忘。「我太喜歡演戲 ﹗這次入圍金像獎，至少大家也知道衛詩雅是個演員，希望繼續有人找我演戲。」

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（即時娛樂）