劉松仁感激陳玉蓮啟發 勉勵後輩演戲需認真及非常用心 (20:31)

松哥稱馮寶寶不只是好的工作伙伴，更是一位好老師，教會他對演戲應有的執着。（資料圖片）

近年鮮有在幕前演出的劉松仁（松哥），接受港台《安哥同學會》主持陳圖安訪問，細訴演藝生涯與近况，並公開入行因由。

劉松仁和陳圖安早在1975年拍攝電視劇《萍水緣》時相識，2人相識近50載。當時仍是小孩子的陳圖安在劇中客串一角，被劉松仁飾演的「問題青年」誤殺，2人敘舊話當年，陳圖安請教松哥練得精湛演技的秘訣，怎料松哥直言自己其實是入錯行！「我並不喜歡演戲，又怕醜，怕做訪問，怕影相，絕不適合入行。我只是做事認真和投入而已。」他多次在節目中勉勵後輩，演戲認真都不夠，必須「非常非常非常用心」。

松哥在圈內以認真和嚴肅見稱，有時甚至包辦場記工作，行內人都目睹過他在劇本上仔細記錄連戲的服飾：「我不想有任何出錯。後期在電視台的拍攝，都沒有專職場記，常常由副導演兼任，副導演本來工作量已經多，最後一定有『甩漏』，我做多些當幫輕他，同時都是幫自己。當觀眾看到穿崩位，不論你的演技有多好都不會有人留意。」

1980年的經典長劇《風雲》中，松哥與馮寶寶飾演男女主角，對方對演藝工作的用心投入和尊重，令他留下深刻印象。他憶述一場在街市門外的戲，因為劇組安排接載馮寶寶私家車檔次不夠，她認為不符合劇中富家女身分，於是多番堅持：「我們（角色）不會坐這種車。」最終導演只好擇日重拍，他說：「Bobo（馮寶寶）就是能夠瞻前顧後，連劇中的禮物花紙、絲帶都是她親自選購和包裝，每晚2﹑3點收工後，我們在酒店大堂對戲、改劇本，由頭改到尾，力求完美。」松哥稱馮寶寶不只是好的工作伙伴，更是一位好老師，教會他對演戲應有的執着。

松哥又分享另一場拍攝婚禮的場口，當時所有人都穿上大褸，只有他穿着西裝，他說：「我一到現場已心知不妙，一個鏡頭後Bobo追上來，未等她開口我即答：『我今日就去買！』我去銀行提取戶口僅有2000多元，到中環名店買了全新大褸。晚上準備第二場戲時，她帶我到她車尾箱，拿出一件全新大褸送給我。我已經買了一件，不好意思收下，她說有多件替換也無妨，着我『畀心機做就得』。」

被問及當初加入演藝界的原因，松哥首次透露從未公開的心底話：「我入行是因為媽媽，當時我讀書不成，覺得很失禮。我心想若能在演藝界闖出名堂，就能為她爭回一點面子，所以我參加了藝員訓練班。」

出名孝順的松哥，原來曾經也因為個性古肅而傷透母親心，他感激陳玉蓮啟發：「以前收工很晚，媽媽都煮好飯等我回去，但我一回家就會板起面孔，一口也不吃，希望令她不再等夜門，其實我是愛惜她的，但不懂體諒老人家的心意，幾十年來也如是。」

直至目睹陳玉蓮輕鬆親切的笑容，感染了錄影廠上下，松哥才醒覺自己也可以放輕鬆一點：「我下定決心，每天看見媽媽，第一眼就要笑，無論如何也要擠出一個笑容給她。從沒想過，母子關係自此大躍進，我至今仍感恩陳玉蓮這個笑容帶來的啟發。」

松哥直言他的人生有兩個成就，一是從母親處學會不要學壞，二是在恩保德神父去世前完成對方交託的任務，執導大型音樂劇《利瑪竇》，劇作今年更載譽重演：「我雖然轉行做舞台劇，但我感覺這50年來所做的戲，好像都是為了服務這齣舞台劇。」

（即時娛樂）