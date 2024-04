台灣花蓮前天(3日)發生7.2級地震,搜救工作仍然繼續,地震釀最少12死,逾1123人受傷,634人被困、13人失去聯絡。「小豬」羅志祥心繫故鄉花蓮,以最實際的方式幫助災民,為受災戶打氣。小豬昨天(4日)在社交平台留言:「花蓮是那麼美的地方,因為天災讓一切都變的悲傷,很多居民一夕之間沒了溫暖的家,我要為我的家鄉盡一份力,我會用最直接﹑最實際的方式,來幫助所有的受災戶。」

回想地震當天,小豬從睡夢中驚醒,因為台北住家在高樓層,當時只覺得一陣天搖地動,頓時從牀上跳起來,第一時間趕快跟羅媽媽互報平安,馬上又跟住花蓮的阿嬤聯絡。

小豬透露花蓮老家一切平安,他趕緊安撫年邁阿嬤,深怕老人家因地震受驚,一方面又看到新聞報道花蓮陸續傳出災情,心情複雜沉重。

另外,五月天與相信音樂亦宣布將捐出新台幣500萬元,幫助受花蓮強震影響之校園修建,並持續關注後續任何需出力協助之處。五月天還以歌曲《終結孤單》的歌詞:「Everything will be alright.Tomorrow will be fine.有我的陪伴 你再也不孤單」來勉勵各界,並為受災的民眾加油打氣。

(即時娛樂)