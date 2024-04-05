Do姐澄清跟劉嘉玲不和傳言 重提1991年金像獎影后之爭 (22:43)

由劉嘉玲主持的內地綜藝節目《嘉人自友約》最新一集邀來同是影后級人馬的鄭裕玲（Do姐）擔任嘉賓。Do姐在1991年憑《表姐，你好嘢﹗》擊敗當年大熱門的《阿飛正傳》的劉嘉玲首奪金像獎影后殊榮，節目中嘉玲重提此事，直言當年Do姐贏了她，曾帶給她很大的失落感，原來當年只有劉嘉玲出席頒獎禮，令她增添信心，Do姐解釋當年因工作在身，所以沒有出席，另一個原因她看好嘉玲會獲獎：「我看了你的《阿飛正傳》，我覺得我沒有希望，一定是劉嘉玲的，反正那一天我都要拍戲了，就不去了。」雖然曾感失落，但劉嘉玲也表示輸得心服口服，還讚《表姐，你好嘢﹗》好好看。

嘉玲和Do姐曾合作拍攝經典劇《流氓大亨》，不過2人因該劇而傳不和，甚至爆出當年劉嘉玲拍劇時遲到，令Do姐不滿，又指當年對戲時嘉玲沒有記熟台詞，令Do姐忍無可忍下，怒摑嘉玲一巴掌，傳聞傳足多年，令外界誤以為2人有過節。

Do姐在節目內重提此傳聞：「傳言傳得很誇張，說我發你脾氣，有一些報道說我打你，現在真的謝謝你，我們可以澄清一下。」Do姐在節目內還原真相：「我跟嘉玲拍過一部電視劇《流氓大亨》，有一天我們全體的演員都要在這邊，我看全體都到了，還有一個劉嘉玲還沒有到，我的語氣是（溫柔語氣）：『你幾點鐘通告？』可能有人聽說了，就把這個事情放了很大。」

（即時娛樂）