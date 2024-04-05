余香凝睇好鍾雪瑩奪金像影后 想與女兒行紅地氈 (22:37)

余香凝憑電影《白日之下》角逐「第42屆香港金像獎」最佳女主角，早前她已憑該片先拔頭籌，分別在「香港電影評論學會大獎」及「香港電影導演會年度大獎」封后，被視為頂頭大熱。她對能否再下一城沒想太多，若今次攞獎，她一定要感謝家人的支持，因之前兩次得獎感言只多謝電影工作者。

競逐金像影后對手有《4拍4家族》謝安琪、《毒舌大狀》王丹妮、《填詞L》鍾雪瑩及《不日成婚2》衛詩雅，余香凝認為她們都有機會得獎，自己特別喜歡鍾雪瑩，覺得對方在《填》片演得很好：「由她演《殺出個黃昏》開始，我已經留意她，不單只演技好，又有填詞才華，認識後覺得她很有趣，希望將來有機會合作。」今屆入圍最佳女主角多新生代女演員，是否多了機會當主角？余香凝承認，她認為因多了很多新導演、新題材，製作費亦沒以前那麼龐大，造就新生代演員有機會擔正演出，是天時、地利、人和：「我很幸運，有等待過的時刻，但相比有才華的人，我不算等得耐。」她亦覺得多演出機會跟心態改變有關：「以前對得與失都好緊張，演出有點繃緊，自從有自己的家庭和小朋友後，還有什麼要強求，有工作就將之做好，變得比以前鬆容，很多人都覺得我做人和做戲都不同了。」

余香凝已準備好金像獎頒獎典禮的戰衣，試衫當天3歲女兒在場幫忙挑選，她打算拖女兒一起行地氈，因之前出席「亞洲電影大獎頒獎典禮」，見日本男演員中村獅童偕兩名兒子出席很溫馨：「未知女兒會否同行，但老公就決定陪我行紅地氈，去年他陪我到日本出席東京國際電影節，已在當地買定對新鞋，話陪我今年出席金像獎頒獎典禮，她對我有信心，但無講得獎有何獎勵，其實不需要獎勵，支持我已經很足夠。」她大讚老公體貼，會幫忙湊兒子。

（即時娛樂）