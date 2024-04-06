黃子佼被爆買未成年不雅片 隋棠割席宣布不再合作 (11:51)

台灣藝人黃子佼去年被爆涉性騷擾及涉騙女生影裸照，檢警搜查其寓所時發現他收藏了百部從偷拍網站購買的不雅影片，其中7段主角為未成年少女。他最後獲緩起訴處分，但需繳庫120萬台幣（約29.2萬港元）及需撰寫至少1200字的悔過書。事件引來外界撻伐，女星隋棠今天（6日）凌晨在社交平台發文，宣布永不參與跟黃子佼有關的演藝工作。

她認為在拍攝合法、演員知悉的情况下，觀看或收藏不雅片沒有錯，惟黃子佼「選擇在一個大型的非法偷拍論壇裡，大量的、長期的去購買及觀看這些由壞人以暴力強迫手段奪取的被害人色情影像」。她覺得更可怕的是黃子佼是該非法論壇的高級會員，擁有更高的瀏覽權限，可瀏覽女童被施虐，性侵等影像。

隋棠痛心天真爛漫的孩子被當成商品，被脅迫拍下這些影像。她強調︰「黃子佼前輩或其他任何一位論壇會員在網站上的任何消費，都等同在支持兒童色情，支持這樣邪惡的交易。兒童色情零容忍是普世價值。這已不僅僅是台灣對兒少、對未成年的保護法令不足的問題，它更是跨國的、全球性的兒童剝削議題。因為，它的背後是數以萬計個極其恐怖的性犯罪產業鍊…」

她希望所有立委可以加速推動《兒童及少年性剝削修法》、警政機關成立專責單位及犯罪資料庫，及《兒少法修法》之外，同時宣布「我未來將不再以任何形式參與和黃子佼前輩相關的演藝工作，以提醒自己不任意成為剝削兒童的幫兇」。

（即時娛樂）