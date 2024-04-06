逆天奇案2｜ 方力申靠林夏薇教路應付複雜對白 (13:54)

TVB劇集《逆天奇案2》昨晚（5日）一集講述Nic Sir（黃智賢飾）和Hazel（蔣祖曼飾）復合後首度情人節，溫馨甜蜜；與阿Wing（林夏薇飾）分手的森Sir眼見街裏愛人一對對，自己卻形單隻影食雙餸飯，黯然神傷。

阿Wing與天才生物學教授唐冠峰（方力申飾）在大學邂逅，兩人在車廂中分享愛情觀。冠峰認為愛情不存在：「大腦分泌出愛情感覺，大概會喺1年半到3年之後消失，呢段時間足夠畀人類完成兩性結合同生育，愛情只係基因繁殖機制。」阿Wing不太認同：「我覺得除咗基因繁殖，人類之間仲有陪伴同承諾，呢啲都喺愛情入面。」冠峰以大量學術用語反駁，阿Wing對冠峰似有特別感覺。

唐冠峰理性大於感性，事事以科學理論解釋。方力申將這角色的直男特質演繹到位，他說：「角色細細個就被老竇帶去荒島做科研，童年淨係得讀書同做研究。我嘗試用屋企情况想像，如果我老竇淨係同我講運動，搬去一個地方淨係練水，日日都係咁練，我都會感受到呢個痛苦，就用呢個感受代入角色。」

談到他的對白有大量專業術語，方力申透露獲林夏薇傳授秘笈：「薇薇教我可以錄低再翻聽，呢個方法啱晒我，我每日都要揸成個幾鐘頭車，去到邊都可以聽，好似聽廣播劇咁。聽番覺得演繹得好唔好，如果唔鍾意就再錄過，確實幫咗我好多。」

他被問到愛情觀時笑言：「感情方面唔係好識講，人大咗就會體會到。你覺得自己做得好時，可能人哋會覺得唔好，最緊要係對方覺得你係稱職嘅伴侶。」唐冠峰不時在劇中入廚顯身手，方力申坦言和女友均十分忙碌，沒什麼時間下廚，而且他們在飲食方面容易滿足，只要食物熟透就可以。

（即時娛樂）