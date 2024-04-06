聲夢1+2｜羅毓儀玩遊戲拖累隊友 譚嘉儀曬香肩獻唱 (14:24)

TVB音樂綜藝節目《聲夢1+2》今晚（6日）播出新一集，《聲夢》畢業生分成兩隊大比拼。在首個熱身遊戲「我有你冇」上，每隊輪流派人講出認為僅自己做過、對面隊沒人做過的事。Duncan（侯雋熙）自爆試過用手摸曱甴，成功1挑7贏盡7分。曾參演《蜘蛛俠2》的Venus（林沚羿）則以演出過荷里活電影「KO」敵方。雖然Duncan亦曾為《蜘蛛人：穿越新宇宙》中的蜘蛛俠配音，卻因為一個原因落敗。

轉戰澳門的遊戲環節共分3個回合進行。兩隊在「你吹我唱爆波波」上各派1隊員輪流唱歌，該隊員不用唱歌時需盡快爭取時間吹脹敵隊的氣球，最快吹爆者便可得分。兩隊嘉賓羅毓儀與譚嘉儀對戰時，羅毓儀十分驚青，一度唱到口震震。

Jasmine（任凱晴）在「倒播估歌仔」遊戲時隔空登場，負責錄音出題給兩隊估歌仔，兩隊各人需輪流模仿倒播歌詞並競猜是哪一首歌，製作組即場錄音後會再將錄音倒播回復「歌曲原貌」。紅隊的羅毓儀賽前雖自稱聆聽考試曾奪5**最優異成績，比賽時卻被「金魚記憶」累事，聽到隊友們一頭霧水。兩隊在「搶Fo大作戰」上需在4部不同位置的相機前擺出特定歌曲MV的經典甫士，羅毓儀更玩到連跌兩次。譚嘉儀又在節目中獻唱《美少女戰士》。

（即時娛樂）