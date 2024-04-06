AGA預告與未婚夫鄭子邦或突然註冊 婚禮後才公布喜訊 (17:07)

江海迦（AGA）近日接受商台《星光背後》訪問，公開與未婚夫鄭子邦的感情事，又訴說對婚後工作的想法。AGA去年舉行兩場紅館演唱會，鄭子邦也有現身捧場。她很感恩︰「我們性格很不同，我很需要一個可以在身邊扶持我的人，他支持我做自己相信的事。經歷過那麼多高低，我很開心他可以看到我的兩場紅館騷。」

AGA坦言若不是戀情被揭，她不會公開。她澄清與鄭子邦只訂了婚，仍未註冊，他日結婚後就會公布消息。AGA說︰「我出道以來也少談感情事，不是要刻意收藏，是希望觀眾能聚焦我的作品。而且他不是公眾人物，生活會被影響。」

鄭子邦曾與姚子羚拍拖，也曾與文詠珊、湯洛雯和蔡卓妍等女星傳過緋聞。AGA不介意︰「我很感恩我們之間的過去，成就了一個合適的時間令我們一起。兩個人能一起，是因為大家的價值觀相近。沒有過去，就沒有這個價值觀，所以我很感恩他所有的過去。」

她直言兩人說不定會突然騰出時間註冊結婚︰「我今年的工作已排滿。訂婚時，他知道我仍有很多事想做，叫我覺得適合時才對他說。我們也很直接，所以我覺得是時候了就會做，就會對大家說。」AGA表示婚後會繼續唱歌，只要樂迷仍想聽，她就繼續唱，如有天唱不了也會轉做幕後。她雖然很喜歡小朋友，但現階段未有生育計劃。

（即時娛樂）