MIRROR北美開騷首跳新英文歌 舞步難度升級 Jer排到大叫 (20:43)

男團MIRROR的北美站巡迴演唱會今日香港時間早上正式開鑼，12子在演唱會上首度獻唱最新英文單曲《Day 0》。首次在北美演出，加上要演繹新歌，MIRROR十分重視，日前抵達三藩市及調整時差後，便前往可容納19200名觀眾的Oakland Arena綵排。

《Day 0》除了是MIRROR與NBA球星李拿特（Damian Lillard）的合作作品外，12子在舞蹈方面亦找來美藉華裔知名排舞師KINJAZ的Jawn Ha編舞。Jawn過去曾為Wiz Khalifa《Black and Yellow》及The Game & Skrillex《El Chapo》等Hip Hop界頂尖歌手的音樂作品排舞，其中《El Chapo》更入圍第7屆年度世界編舞獎最佳網络作品編舞獎。他編排的舞蹈難度極高，對MIRROR來說是一次全新的體驗與考驗。

隊長楊樂文（Lokman）說：「今次舞蹈同平時好唔同，啲steps好密，跳開舞都覺得有啲難，要啲時間去記。」柳應廷（Jer）被問到可有被難到時笑言：「平時都會大嗌，今次就嗌得密啲咁囉，哈！」為了要呈現最佳狀態，MIRROR綵排時特別花上較多時間去排練《Day 0》，特別在走位方面，因為與拍攝MV時廠景的大細有別，眾人都要重新適應。不過12子合作多年，不消一會已掌握到大概，排練也順利完成 。

（即時娛樂）