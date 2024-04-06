黃美棋結婚｜林淑敏開心如嫁妹 李靄璣望好友早日有喜 (21:32)

林淑敏因曾主持《流行都市》而與黃美棋成為好友，她今天以姊妹團身分，聯同林奕匡太太李靄璣、盧頌恩等一同見證好友出嫁。林淑敏受訪時稱似嫁妹般開心，說從早上玩新郎的過程中感受到鍾健威很愛惜太太。她說︰「鍾健威對太太原來是一見鍾情﹗他給了我們姊妹團大大封的開門利市﹗黃美棋也送了禮服、手袋、鞋履、首飾盒和名貴護膚品等禮物，價值超越我送的人情金額，很窩心﹗」

懷孕約5個月的李靄璣在早上接新娘時負責遞頸鏈，希望能令一對新人沾上好運。她表示見證黃美棋與鍾健威由相識到拍拖、結婚，讚他們性格合拍，是對歡喜冤家。李靄璣認為好友已準備好做媽咪，祝福她早日有好消息。

今晚出席婚宴的圈中人有黎瑞恩、陶大宇、周志康、林秀怡、林奕匡、劉溫馨、譚杏藍與男友Ronald、簡淑兒、蘇韻姿等。黎瑞恩剛從新疆旅行回港︰「我3個月內去了3次，滑雪、深度探索和觀賞杏花。雖然地點偏遠要坐數小時長途車，我抵達後又因位處海拔4200米高地而出現頭暈、頭痛、作嘔、疲倦等高山反應，但有帶備氧氣機，身體沒問題，會再去其他地方。我已購入一部設備齊全的旅行車，打算約幾位朋友一同由廣州出發，駕車到廣西。」

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（即時娛樂）