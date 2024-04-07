詹瑞文時隔8年重返舞台 1人分飾7角 化身即興之王 (16:09)

詹瑞文（詹Sir）6場單拖喜劇《即興之王》昨晚（6日）開鑼，詹Sir在劇中化身7大人物，包括教你如何玩好人生這副牌的啤牌王國主人Lucking哥、低成本製作機械人Cheap GDD、被外界以為有精神病的關義工、教你如何活好每一個moment但自己每刻也不容易過的Moment姐、只想找個好歸宿安享晚年的11歲老狗Lucky、 完美演繹「一腳踢」將香港人打不死精神發揮到極致的巨星Jack，以及終極謝幕應該如何演好人生這一齣戲的Joker 。

詹Sir將這些人物的即興精神發揮到舞台上，令這個概念被詮釋成不同意義，例如：「即興是提醒自己要快樂」、「即興是突破盲腸」、「即興是拒絕墨守成規」、「即興是勇氣」，以致故事出現扭轉，分裂出令人意想不到的平行世界，最後導出「即興」的真正含義是「活在當下」，需要啟動「即興」的方法是找回「童真」，向艱難生活重奪行使快樂的權利。

闊別舞台8年，詹Sir這次重回舞台吸引大批藝人朋友捧場，如張衛健、陳煒與丈夫陳醫生、姚子羚、何超儀與丈夫陳子聰、江若琳與丈夫蕭唯展、陳楨怡、24味成員阿肥、向海嵐、賈思樂、莊思明及楊明等。詹Sir演出期間不時即興與觀眾互動，抽中陳煒夫婦、江若琳夫婦、阿肥上台玩，台上台下也非常高興。

（即時娛樂）