黃耀明無懼地震如期台灣開騷︰願災區早日恢復與重建 (16:31)

黃耀明去年初從台北開始舉辦《邊走邊唱演唱會》，足跡遍佈歐洲、澳洲悉尼、墨爾本等多個城市。明哥昨晚重返台灣開騷，在新北ZEPP NEW TAIPEI登場，獲好友杜汶澤夫婦，林日曦 ，填詞人潘源良，何秀萍等捧場。他唱到《住》及《今天世上所有地方》時，想到離散的香港人忍不住落淚。明哥說︰「好多謝大家在地震影響下仍前來支持，尤其今站見到眾多朋友由世界各地前來，很多熟悉的面孔，非常感動，亦慶幸可如期舉行。地震當日，我已在台北，於酒店房中經歷了劇烈搖晃，祈願災區能早日恢復與重建。」

明哥在演唱會上演繹了音樂大師黎小田及已故「樂壇教父」顧嘉煇作品，將香港的廣東文化帶給移居了台灣的香港人。他唱至歌曲《楚留香》時笑說︰「 剛好我們在綵排室發現了一個拉丁樂器， 在顧嘉煇的武俠片經常都會使用，原來在台灣這樂器也是叫做楚留香的。」近日對台語歌產生濃厚興趣的明哥，特別唱了「望你早歸」，送給移居海外的香港人。他說︰「作為香港人，我邊走邊唱到不同國家遇到不同的香港人，他們為了很多不同原因離開故鄉，但是他們可能也希望有一天能回到故鄉，所以我對這首歌是很有感情的。」明哥表示已灌錄了兩首即將派台的楊三朗台語歌作品，很快會再到台灣跟歌迷見面。

（即時娛樂）