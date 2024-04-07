蕭敬騰戶外演唱打破雨神宿命 五堅情踏香港舞台不敢騷肌 (17:56)

蕭敬騰、五堅情、宋念宇昨晚（6日）參與《春浪音樂節 香港站》演出，蕭敬騰打破「雨神」宿命，戶外演出時終於沒下雨。他演出時唱到脫下外套，更大騷身手，多次跳起飛踢展腿功，更表演跳躍跨過結他手，獲全場掌聲。五堅情出場時，現場歌迷歡呼聲不絕，有觀眾更大叫「除衫」。邱鋒澤笑言未練好肌肉，要練出6嚿腹肌才肯「脫」。婁峻碩笑指香港藝人太健碩︰「來香港很難脫，藝人都很壯健。你看Tyson Yoshi，我在他面前怎樣脫？」

陳零九生日在即，他說︰「簡單與家人慶祝就開心。生日願望都是身體健康，五堅情一直有好作品給大家。」提到台灣花蓮早前（3日）發生7.2級大地震，邱鋒澤坦言害怕：「我知道大家很擔心我，也很擔心大家，那個時候我們都很慌張 ，所以在社交平台報平安，希望地震快點停止，因為現在都有餘震。盼大家平安不要想太多，這一切快點過去，你想太多會更焦慮、會更恐怖，大家都冷靜下來。」

五堅情騷後受訪，稱相隔1年後再來港演出很開心，希望可以快點再回來。問為何不脫衣服？邱鋒澤笑道：「很臭，裏面更臭。」快將37歲的陳零九被問到生日願望會否想認識香港女友時說：「想，但沒有太多接觸香港女生的機會。我比較喜歡像梁詠琪般的高䠷美女類型。」在旁的賴晏駒即笑稱較喜歡楊千嬅般的幽默類型。

對於日前台灣花蓮地震，邱鋒澤透露當日身在台灣的Tyson Yoshi問應如何逃生，他說：「我說他住那麽高，什麼也來不及，就放開吧！我也擔心他。」婁峻碩表示其家鄉花蓮是個經常地震的地方，但這次真的很強，希望大家平安，他也擔心家人的安全，幸都沒有事。

（即時娛樂）