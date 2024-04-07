恐怖熱線｜鄧兆尊帶三太現身節目 開腔談特殊異能 (21:50)

潘紹聰主持的新城《恐怖熱線》昨晚（6日）請來鄧兆尊與三太陳妙慧（Nana）受訪。早前黃夏蕙在節目中透露在已故影星傅聲舊居見到疑似祥嫂的靈體，兆尊表示傅聲舊居現時屬於鄧氏旗下物業，他被問到會否覺得祥嫂真的去了該處時說︰「我唔知呀，但應該唔會去嗰度。佢（夏蕙姨）睹物思人啫﹗」兆尊指該住宅現已丟空，他偶爾也會去看看有沒有東西損壞。

兆尊坦言曾遇過不少奇人異士，因為爸爸新馬師曾（祥哥）信奉道教，做戲行是拜華光師傅，當中有不少禁忌。他曾聽聞有人犯了禁忌撞穿頭，又或是戲棚出現冧幕情况，而他親身經歷一次是祥哥有次跟朋友「鬼王德」在房間傾偈，當時年僅11、12歲的他看到窗邊有一團黑煙。兆尊說：「我就問阿爸是什麼，鬼王德聽到，就說是他的寵物，叫我不用理。當鬼王德離開後，他用電筒再照窗邊，那團黑煙不見了。」

兆尊的太太Nana首次開腔受訪，談及個人經歷及異能。兆尊指有一年的七月十四，太太突然被鬼上身，變了男人聲，眼珠只剩眼白，說的是東北話。當時他便跟靈體「講數」，傾了3個多小時後才知原來靈體跟了太太很多年。後來，他答應為靈體超渡，太太才醒了，但太太之後多了特異功能。

潘紹聰問到Nana有沒有見過祥哥祥嫂，Nana說：「我唔識佢（兆尊）爸爸係邊個，但去年有搵過我，好矮冇頭髮，行得好快，好得意。我夢見過幾次，性格好百厭。」兆尊笑說：「我之後給阿爸張相她看，她說就是他了。連他(祥哥）都不認識，你想死。」Nana又透露有年七月十四，祥嫂找過她，她指祥嫂：「要求很高，要蓮花座，不要普通的金銀，要我買特別的衣紙去摺。」兆尊指太太的「異能」，令他的生命變得更豐富。

（即時娛樂）