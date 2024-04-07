70歲成龍生日感言：能老是一件幸運的事 (22:38)

成龍今日（4月7日）70歲生日，早前網上流傳成龍在四川出席活動的照片，他穿中山裝戴眼鏡，留鬚、銀白髮顯得稀疏，但精神很好，網民看到成龍的近照也感嘆歲月不繞人，又有指他急促變老了。今日是他的生日，成龍在微博分享年輕時的照片，跟網民談變老！

「我最親愛的全世界的影迷朋友們：

4月7日這天還沒到，就已經有很多朋友在提醒我，大哥，馬上就是你七十歲生日啦！

我每次聽到這個數字的時候，心裡還是會先驚訝一秒鐘，我已經有七十歲了嗎？驚訝過後的第二個想法，就是我的大師兄洪金寶所說的那句話：『能老，是一件幸運的事。尤其我們拍動作電影的人，更知道這份幸運有多麼難得。』

前段時間，很多朋友看到網上的照片，都來關心我的身體狀態，在這也跟大家說聲放心，那是目前我正拍攝的電影，需要白髮和白鬍子的造型。過去這麼多年來，只要是劇情需要，無論是驚險的動作戲，還是不同的造型，我都願意嘗試。入行六十二年，到今天還在繼續拍電影，值得好好珍惜。

最近我的同事們在整理公司資料庫時，翻出很多以前的照片，她們為我選出一些，作為這篇微博的配圖。我看著這些照片，心裡有很多感慨，如果要把這些感慨匯成一句話：我愛電影，我愛你們。

再次謝謝所有人給我的生日祝福，希望大家都健康快樂！」

（即時娛樂）