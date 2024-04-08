《絲絲》捨舊班底換新組合 變得更貼地 曾憲寧南方舞廳親解劇中疑問 (23:15)

《絲絲》接近尾聲，南方舞廳認為成績不俗，因為過往這系列獲高評價，她有一定壓力，幸播映至今評語也很正面，沒有人鬧是爛劇。（劉永銳攝）

南方舞廳稱由籌備之初，也沒有想過以舊演員班底演出，要帶給觀眾新感覺，現在的演員組合大部分是她跟導演挑選，形容為「上天安排的組合」。（大會提供/劉永銳攝）

《絲絲》監製南方舞廳和導演曾憲寧表示，看《絲絲》的觀眾是比較含蓄與慢熱，可能有疑問與不解，由她跟導演曾憲寧親自解答疑問。（大會提供/劉永銳攝）

《瑪嘉烈與大衛系列》是ViuTV的招牌作，繼《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》﹑《瑪嘉烈與大衛系列 前度》後，相隔7年的《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》換上廖子妤和陳湛文，《絲絲》進入結局篇，他們演繹不一樣的瑪嘉烈與大衛，除了愛情世界，也走進了現實生活，感受香港氛圍的轉變、更貼地。

原著小說作者兼劇集監製南方舞廳所言，看《絲絲》的觀眾是比較含蓄與慢熱，可能有疑問與不解，由她跟導演曾憲寧親自解答疑問。《絲絲》是2017年出版的小說，看過小說就知道故事結局，她們終極劇透，貼士就在首周的開場片段，是劇中一對有情人終成眷屬有結婚場面。

南方舞廳稱由籌備之初，也沒有想過以舊演員班底演出，要帶給觀眾新感覺，現在的演員組合大部分是她跟導演挑選，形容為「上天安排的組合」。

曾憲寧說：「廖子妤演瑪嘉烈是很好的選擇，氣質相似、又代表時代女性形象，有獨立硬朗方一面。陳湛文是被喜劇耽誤了，他是認真演員，在中生代男演員中可塑性高，文本中有很大留白，拍攝時感受到他閱讀到劇本所隱藏的。衛詩雅是多變的演員，有幸看過她在《再見UFO》的演出，擁有甜美外型但變化度很高，演不同女性形象有不同的吸引力。台灣演員傅孟柏的外形吸引跟烈火好夾，先看過他在《返校》的暖男，還有《商魂》中他也是極速學日文，表現學習語言能力。他跟瑪嘉烈一對異地情侶，日常溝通會夾雜對方的語言，我們要求他學廣東話，也達到效果。」

南方舞廳過往為「大衛」選角，網劇版有邵人仲衡、柳俊江與朱鑑然，電視版有林保怡與劉俊謙，到現在的陳湛文難免被比較，她說：「《射鵰英雄傳》都有好多版本啦，他們各有特色，《綠豆》的大衛（林保怡）好壓抑，《絲絲》的他有經歷，故減少了心事重重、偏執，比較放開感受，前者的壓抑度10分，而現在放鬆了只是6分。」

問曾憲寧會否因《瑪嘉烈與大衛系列》一貫風格在發揮上有框架？她說：「過往我是觀眾，也很喜歡這系列，但跟監製溝通時她要求全新的，要放低以前既有印象，因為是新故事，演員也不同了，就不如放開給演員去發揮角色。加上故事加入新人物，角色不再局限愛情世界裏，其中有疫情、公司轉變與移民等，他們要走出愛情去面對世界，是更貼地！」

今次南方舞廳監製《絲絲》的要求是「到地」：「要完全複製小說版沒有問題，但我不想只講愛情，每個角色有生活感受，跟香港聯繫著與發展，所以加插社會事情，這是愛情生活劇。主要想有新感覺給觀眾，若果重覆以前做的，作品就維持在同一Level，作新嘗試有機會將作品帶到另一層次。」

為求變《絲絲》作出很大冒險，最多人想問為何沒有林海峰的旁白？她說：「我知大家都喜歡，但不一定要有，因劇本氛圍不適合金句結尾。以前的金句因每集只有半小時，所以要靠林海峰總結該集的點題，但今次不需要。還有主題曲也不是黃劍文的《愛人們》，因不想大家聽到耳熟能詳的音樂又回想從前。今次主題曲想講瑪嘉烈的感受，就由廖子妤唱《輕輕帶過》。」

問最喜歡劇中那個角色？曾憲寧：「好難答，完美的角色一定最受歡迎但不真實。觀眾對每個角色性格也會有批評，大衛為什麼不出聲爭取？為什麼瑪嘉烈經常纏住男友？烈火為何這樣暴躁？或莎莎（麥詠楠飾）為什麼這樣猴擒？這些不太討好特質，到大結局觀眾會得到答案。。」南方舞廳選主角中性格最好的Diamond，算比較完美，瑪嘉烈也是她喜愛的，特別是廖子妤跟角色相似，剛強但也有女人味。

過往南方舞廳監製這系列的男女愛情觀也行得好前，女主角背叛出軌、同性的愛，7年前做《前度》的訪問時，曾問她有否擔心觀眾不接受？她說：「都不能說接不接受，世界是這樣的。」

《絲絲》今次連Drag Queen都出埋，問是否這世代對愛情觀比前開放、進步？她說：「香港對同性平權沒有行前一步，只可以說是觀眾的接受程度高，這個世界應該是這樣的。」不過，《絲絲》的男女激情戲，跟近來無綫劇集的露骨畫面比較含蓄，她說：「沒有刻意去拍，取決於劇情需要或不需要，若要以此掀話題也沒意思。」

《絲絲》接近尾聲，南方舞廳認為成績不俗，因為過往這系列獲高評價，她有一定壓力，幸播映至今評語也很正面，沒有人鬧是爛劇。

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（即時娛樂）