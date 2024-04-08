A-LIN自嘲發福身形 欣賞「網友」李幸倪盼合作 (15:12)

樂隊Rubber Band（RB）﹑張敬軒和A-LIN等，昨晚（7日）為西九《春浪音樂節》香港站尾場，擔任表演嘉賓。

A-LIN相隔5年再來港演出，明顯發福，在台上不時拿自嘲身形，她說：「我不怕被說胖，身形不標準但歌聲很標準，女仔手臂有贅肉及有小肚子也不要緊，最緊要開心。」

受訪她直言也有到大牌檔品嘗美食，她說：「我一直胖，不過最近在克制。」她表示希望可以快點來香港開騷，又開名很欣賞Gin Lee（李幸倪），她說：「我沒有見過她，但我們是社交平台網友，彼此欣賞，一直很喜歡她的歌，我們有相同音樂監製，當然希望可以跟她合作。」

談到台灣花蓮發生強烈地震，她表示當時身在台北，震度之大也被嚇到，她說：「希望大家為花蓮禱告，希望之後的重建，不止他們的人還有他們的心，希望大家可以多給他們一些支持。」

RB表示新專輯還未開始錄新歌，叫歌迷耐心等候，6號（繆浩昌）透露他們早前到非洲探訪有很多感受，會記錄在新歌中，他說：「今次是團隊相隔10年，再踏足非洲，很感觸，以為自己老了10年不會喊，但面對類似場景，去到班房唱歌給小朋友聽，就忍不住喊。」

泥鯭（黎萬宏）表示在非洲探訪小朋友十分感動，問旅程後可會更想生小孩？他則說：「非洲小朋友面對的問題和香港不同，所以我沒想其他東西。」

（即時娛樂）