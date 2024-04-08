不夠善良的我們｜許瑋甯短髮Look好「靚仔」 柯震東未搵到最愛 (15:38)

由林依晨、許瑋甯、賀軍翔及柯震東等合演的台劇《不夠善良的我們》，正於「黃Viu」播映。4位演員接受Viu訪問，談到相隔多年再度合作感受，許瑋甯短髮造型更獲得演員大讚夠「靚仔」！

林依晨和許瑋甯在《不》劇都以短髮造型示人，林依晨超愛短髮，因為覺得清爽，不過許瑋甯表示感崩潰。她透露在劇集煞科後，有段時間照鏡都要自動「略過」髮型部分，因為還是喜歡長頭髮；賀軍翔和柯震東力讚2位女主角短髮造型，認為與劇中角色配合，還打趣表示許瑋甯的短髮夠「帥氣」，令許瑋甯哭笑不得。

許瑋甯自爆在《不》劇煞科後，有段時間不停狂做重量訓練運動：「可能是短頭髮關係，總覺得需要做重訓，會比較符合，一直在找自己的定位。」柯震東笑她不可以「搶飯碗」。

至於新劇也是林依晨分別與賀軍翔、許瑋甯相隔20年再度合作，賀軍翔今次重聚有熟悉感覺：「大家沒什麼變，只是年紀不一樣。」林依晨2005年在《惡作劇之吻》後，再與許瑋甯合作，當年2人演情敵，在《不》劇中則是「量子糾纏」的關係，林依晨說：「她就是當年《惡作劇之吻》角色子瑜的進階版3.0、4.0，依然很美麗，強大又堅強。」許瑋甯形容林依晨戲內戲外一直溫柔，大讚對方個性廿年不變。

問到他們覺得自己在愛情面前是什麼樣子時，柯震東仍未找到最愛：「因為愛情對我來說有點太久、快忘記了，找到會再跟大家說。」3年前組織家庭的許瑋甯則認為愛情猶如一面鏡子：「看到彼此優點、以及雙方需要進步地方。」

林依晨則指當遇到對的人，對方會將最原始自己帶到現實，做最自在的自己。與太太結婚7年的賀軍翔表示，愛情會讓自己想像未來生活想要的樣子，目前一家四口生活感到幸福。

（即時娛樂）