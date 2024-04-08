《福祿壽》海選入圍者誕生 黃建東入圍 「古惑包皮」被Foul (16:32)

黃建東以「一人Avantgardey」姿態跳唱《打雀英雄傳》及《跳舞街》（左圖）；「古惑包皮」鄒桂鐘因對手太強難逃被淘汰命運。（大會提供）

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，昨晚（7日）播第2集。餘下的26名首輪入圍者演出完畢後，Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）三隊正式埋班。本集3位導師同樣需要各自選出一位Top Student，分別為「一人Avantgardey」（黃建東）、「人肉變聲器」（湯卓堅）及「HK Mr. Bean」（黃潤成）。

繼上集「新會華Dee」陳柏曦成功入屋，今集再有另一「變聲易」代表湯卓堅登場，他除了是祖藍隊的Top Student，亦是同時獲得3名導師搶奪的「資優生」。另一位Top Student黃潤成的演出亦甚有新鮮感，分別以經典喜劇人物Mr. Bean及化骨龍（張家輝飾）演短劇。

至於以「一人Avantgardey姿態跳唱《打雀英雄傳》及《跳舞街》的黃建東，獲曾跳唱《跳舞街》的阮兆祥讚：「因為我扮過，我知道跳《跳舞街》頭先嗰個版本係幾咁辛苦。」李思捷亦讚黃建東：「你喺公司咁多年，你無論做咩崗位，你都係做盡自己百分之一百，好犀利！」

在3位導師搶奪潛質扮嘢新血的同時，三人必須犧牲在首集入隊的參賽者，結果在第一集憑可愛動態、另類演出及比卡超Cutie紋身贏盡網民心的「古惑包皮」鄒桂鐘，最終因對手太強難逃被淘汰命運。

另外，曾主持《見步行步 台灣篇》及《膽粗粗‧Here We Go》等的J2er蔡景行（行仔），以劉德華經典牛仔褸Look獻唱《十七歲》，聲線、眼神及表情，均與年輕時的華仔相像，祖藍看完驚呼：「獵鷹劉德華！佢某啲眼神好似好年輕、17歲嘅華仔！」行仔成功吸引祖藍及思捷爭奪，行仔極有鬥志地表示要超越思捷：「我覺得自己扮思捷哥扮（華仔）好似，咁我就好努力扮得冇咁似你，我想有我自己風格，我想超越你！」

獲封「迷女郎」的郭珮文（Juliana）以及「補鑊專員Just A 竹」陳懿德亦引爆熱議。以《鬼滅之刃》戀柱造型擔任「扮工室助理」的Juliana，連續2集節目均鮮有發言，先後遭祖藍及思捷點名要求「對話」，當中以與思捷互動最為搞笑。

（即時娛樂）