開卷｜《婚後事》主創分享劇本「幕後天書」 編審黃秉怡親解「思想出軌」兩面睇 (17:00)

《婚後事》監製林肯及編審黃秉怡兩夫婦，在節目中分享拍攝《婚》劇時，所參考的兩本書《情欲徒刑》及《第三者的誕生》。（大會提供）

J2節目《開卷》由林溥來（Patrick Sir）帶領何泳芍（Honey）、伍韻婷（Juliana）及涂毓麟（Oscar）主持。

今集嘉賓是無綫劇集《婚後事》監製林肯及編審黃秉怡兩夫婦，他們在節目中分享拍攝《婚》劇時，所參考的兩本書《情欲徒刑》及《第三者的誕生》，作者均為婚姻治療師Esther Perel。黃秉怡提到故事緣起，是始於10年前老公的一則短信，她說︰「當時公司想拍一套講離婚嘅劇，忽然諗起10年前我哋未結婚嗰陣，佢send過婚姻治療師Esther Perel資料畀我，所以搵咗佢嘅書嚟睇，我哋套劇確實參考咗好多Esther寫嘅個案。」

劇中最引人爭論的是「羅子溢的思想出軌是否出軌」？她認為議題可分成兩種，一是接觸不到且不認識對方，黃秉怡解釋︰「例如你見到張相，而思想出軌，係避無可避。另一種是接觸到、有渠道溝通，而呢個想法令你有行動。劇集想講嘅係既然欲望咁強烈，係咪本身關係上出現問題？不忠係反映雙方關係是否有所缺失？」她忠告發現另一半出軌時，不要以受害者身分自居，對雙方事後走出陰霾都沒有幫助，同時也不要偵探式查問，例如：「你幾時幾日去咗邊」、「同邊個一齊」等審問式問題，而是以調查代替查問，檢討自身有什麼不如對方的地方，她表示都是從兩本書中學到。

2人表示創作過程經常嘈交，擦出「真火花」，林肯認真的說︰「真係嗌交嗌到癲咗，佢痛苦唔會令我開心，都幾艱辛。但回望可以有機會開心拍一套大家喜歡嘅劇集，佢寫我執行去拍，其實都幾浪漫。」

黃秉怡乘機「投訴」老公的鬼仔性格，她笑說︰「佢話佢係鬼仔性格喎，係人都叫『傻豬』、『baby』。」林肯立刻解釋，因為長時間在外國生活，男女間的溝通會帶點flirty，他表示︰「原來太太好介意，明白到呢樣嘢令人有誤會，而你又無咁意思，有事時真係唔知點收科。」

（即時娛樂）