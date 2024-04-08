炎明熹拍新歌MV觸動淚腺爆喊 跟男主角纏綿零尷尬 (18:54)

雖然《還有一艘救生艙》是一首悲慘情歌，但導演加入了大量2人甜蜜拍拖畫面。（大會提供）

Gigi拿著手提電話，幻想與男主角對話，此時Gigi淚水滑落、雙唇不自覺抖震，呈現了被感情出賣的那份痛。（大會提供）

炎明熹（Gigi）明天（9日）19歲生日，生日前夕她推出新歌《還有一艘救生艙》，今次新歌採用全新班底炮製，曲、詞由KW朱敏希包辦，編曲及監製有賴映彤。

Gigi說：「係一個全新嘅合作，好開心可以喺佢哋身上學習更加多嘅嘢，當我第一次聽到呢首歌嘅時候，第一個反應係『嗯！呢首歌，好聽！』，同埋我好鍾意份歌詞，雖然只係一份Demo詞，但我決定原汁原味保留，因為個內容好打動到我，我仲係第一次睇歌詞睇到喊。」

對新歌「一聽鍾情」，Gigi首次大膽向監製提出編曲上想法，她說：「因為歌詞有提到外太空，我將幾個意見話畀小彤聽，尤其我想喺首歌嘅前奏部分份，畀人一種好遼闊同空曠感覺，小彤都做到，好感謝佢接受我嘅意見。」

除了首次參與編曲，Gigi在MV奉獻多個第一次。今次MV故事講她與男友長期分隔異地，但對方背著她另結新歡，事件最終被Gigi發現，令她心如刀割。

導演要Gigi拿著手提電話，幻想與男主角對話，此時Gigi淚水滑落、雙唇不自覺抖震，呈現了被感情出賣的那份痛，她說：「開拍MV前，導演已經同我講咗一次個故事，雖然我冇經歷過，唔可以話身同感受，但至少拍MV時畀到我一種纏綿、開心、幸福感覺，當然我哋嘅男主角 Timothy帶動到我入戲，我亦冇諗過會喊到出嚟，平時一係喊唔到，一係就谷住咗，feel到要喊，但又冇眼淚，所以係好幸運嘅一天。」

除了以上因素，原來當時手機顯示的時間，也觸動了Gigi的淚腺，她說：「手機都有好大嘅幫助，因為當我想打電話嘅時候，個時間咁啱係『520』（國語：我愛你），所以一望到就喊。」

第一次拍MV淚崩，也是Gigi第一次拍MV與男主角如此親密，雖然《還有一艘救生艙》是一首悲慘情歌，但導演加入了大量2人甜蜜拍拖畫面，包括在無人街上拖手擁抱、在電話亭互餵蛋糕，還有到遊樂場玩滾軸溜冰，但最搞笑是原來Gigi與Timothy從未玩過滾軸溜冰，2人舉步難行，更遑論要在鏡頭前談情說愛，最後導演讓他們脫去溜冰鞋，穿上襪子在場內「扮溜冰」，他們才鬆一口氣，在鏡頭前展現頭貼著頭的甜蜜畫面。

她說：「上次拍《Only For Me》MV跳華爾茲，我已經同男主角好近，估唔到今次更近，算係新嘗試，同埋大家投入咗喺戲入面，唔會覺得尷尬，或者有唔舒服嘅地方。」

在拍攝時不時見到Gigi忍不住笑，她解釋：「我笑點比較低，我忍唔住笑唔係因為尷尬，係自己搞到自己笑，例如剛才我見到男主角出軌嘅信息，對方留言話：Do You Want Me？再加埋個心心emoji，我一見到就笑咗，覺得好肉麻，同埋我平時影相，啲人叫我畀心心，我係唔會做，因為畀心心我覺得有啲尷尬，剛才一見到就笑出嚟。」

未拍過拖，但要在MV內代入一段Long D關係，Gigi於是問人什麼是Long D，她笑著說：「原本我唔知係乜，但我問過人，原來係一段異地戀嘅關係，我唔知自己將來會唔會接受，但暫時我覺得係可以接受，因為未經歷過呢種情況，可能都係一個好處，因為日日見好快會厭，但隔一排再見就可以有新鮮感，大家不妨留言話我知，分享你哋嘅故事畀我聽。」

（即時娛樂）