呂爵安夢想成真 近距離睇NBA球星打波：真係好癲喪 (19:15)

MIRROR完成了美國三藩市站巡唱會後，稍後再到洛杉磯及紐約和多倫多演出，12子趁有空便各自活動。熱愛籃球的姜濤﹑呂爵安（Edan）和邱士縉，聯同徐浩到洛杉磯湖人主場，欣賞NBA湖人對木狼賽事，最後作客的木狼擊敗湖人。

Edan在社交平台貼相並抒發感受：「有留意開我嘅應該都知我人生其中兩樣最鍾意做嘅嘢，就係打機同打波，而我最愛嘅球星就係Kobe Bryant，亦因為佢我由中學開始一直都係Lakers嘅死忠，所以去LA現場睇一次Lakers主場嘅球賽，一直都係我嘅夢想。

今次咁難得嚟到美國幾個地方開concert，一路都打聽緊有冇機會有空閒嘅時間可以睇到波，就算唔係Lakers都唔緊要，睇其他隊都好，因為真係未試過喺現場睇。

點知真係咁啱夾到喺LA睇到Lakers，真係開心屎，同埋Lebron都應該打多幾年就冇了，都想親眼一睹下佢嘅風采，去之前其實我哋已經有講笑，會唔會Lebron唔打，但我哋『專業』分析過後，覺得呢場對湖人重要（影響playoffs），所以應該都會打嘅，點知...佢真係咁啱病咗，好！唔緊要！仲有Anthony Davis睇！點知...佢打一節就傷咗。

Omg黑氣石牙牙牙牙牙，不過好彩我作為湖人死忠，睇到D-LO﹑Austin Reaves﹑Rui Hachimura都好開心了，Darvin Ham就...長期擋住我哋視線（其實見到Anthony Edwards & Gobert都開心）所以就算輸波，同埋成個第三節俾個保安禁止返位，Overall都真係超開心！

可以咁近見到NBA球星喺面前打波真係好癲喪，希望下次可以再嚟睇Lebron!!Curry都想睇!!佢哋都進入生涯尾聲，唔知仲會打幾耐，所以唔可以俾自己後悔/留下遺憾!!（冇睇過kobe絕對係人生遺憾）P.s. 我準備好喺到血拼買一堆湖人嘢了。」

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（即時娛樂）